Падају цијене злата и сребра

Цијене злата и сребра нагло су пале након што је амерички предсједник Доналд Трамп номиновао Кевина Ворша за сљедећег предсједника Федералних резерви (ФЕД).

Разлог за то је што је овакав избор за првог човјека америчке централне банке ублажио забринутост око независности те финансијске институције, пренио је Си-ен-би-си.

Сребро је пало за 10,6 одсто са цијеном од око 103,81 долара по унци, иако је претходно тај метал био у минусу за чак 16 одсто и испод границе од 100 долара.

У међувремену, злато је пало за око 5,7 одсто и њиме је трговано по цијени од 5.136,27 долара по унци.

Претходно је овај племенити метал изгубио чак седам одсто.

Распродаја је захватила шире тржиште племенитих метала, при чему је платина пала за више од 10 одсто, а паладијум за близу осам одсто.

Трамп је за насљедника садашњег предсједника ФЕД-а Џероума Пауела именовао Ворша, који је служио у централној банци током финансијске кризе 2008. године.