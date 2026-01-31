Logo
Large banner

Падају цијене злата и сребра

Извор:

Танјуг

31.01.2026

10:21

Коментари:

0
Падају цијене злата и сребра
Фото: Pixabay

Цијене злата и сребра нагло су пале након што је амерички предсједник Доналд Трамп номиновао Кевина Ворша за сљедећег предсједника Федералних резерви (ФЕД).

Разлог за то је што је овакав избор за првог човјека америчке централне банке ублажио забринутост око независности те финансијске институције, пренио је Си-ен-би-си.

Сребро је пало за 10,6 одсто са цијеном од око 103,81 долара по унци, иако је претходно тај метал био у минусу за чак 16 одсто и испод границе од 100 долара.

Камиони србија блокада

Србија

Кренули камиони преко границе - какво рјешење нуди Брисел?

У међувремену, злато је пало за око 5,7 одсто и њиме је трговано по цијени од 5.136,27 долара по унци.

Претходно је овај племенити метал изгубио чак седам одсто.

Распродаја је захватила шире тржиште племенитих метала, при чему је платина пала за више од 10 одсто, а паладијум за близу осам одсто.

Трамп је за насљедника садашњег предсједника ФЕД-а Џероума Пауела именовао Ворша, који је служио у централној банци током финансијске кризе 2008. године.

Подијели:

Тагови:

Злато

srebro

Цијене

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали

Регион

Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали

14 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск

14 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Србија

Кренули камиони преко границе - какво рјешење нуди Брисел?

14 ч

0
Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

Тенис

Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

14 ч

0

Више из рубрике

Вриједност биткоина најнижа у посљедња два мјесеца

Економија

Вриједност биткоина најнижа у посљедња два мјесеца

1 д

0
Хаос у најави: Трамп пријети укидањем дозвола за канадске авионе, угрожене хиљаде летова

Економија

Хаос у најави: Трамп пријети укидањем дозвола за канадске авионе, угрожене хиљаде летова

1 д

0
Цијене бакра скочиле за 11 одсто

Економија

Цијене бакра скочиле за 11 одсто

2 д

0
Познати трговински див планира укидање више стотина радних мјеста

Економија

Познати трговински див планира укидање више стотина радних мјеста

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner