Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали

Дневник.хр

31.01.2026

10:15

Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали
На критике актуалне опозиције, али и бивше власти о неоправданом подизању цијена услуга на гробљу, нова управа узвратила је шокантним детаљима о покапању покојника док су гробљем управљали они који их сада прозивају.

Због тога трају и судски спорови.

"Пошто смо гробље наслиједили у губитку, 2023. у негативна биланса била је 33.000 евра (око 64.536 КМ), 2025. до преузимања гробља тај се износ удвостручио, па смо ишли детаљно анализирати гдје губимо новац и налетјели смо на случај одштете странкама, дакле на криви укоп, гдје је то све са судским трошковима и трошковима адвоката износило 9.000 евра (око 17.600 КМ)", казао је директор градског гробља Викторовац Дејаном Баиуттијем.

Додао је како је засад потврђен један такав случај и вансудска нагодба гдје су остављени остаци покојника на кривом гробном мјесту.

Џефри Епстајн

Свијет

Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск

Утврђене су и друге неправилности. Наплаћене су двије сахране за живе људе, што је такође утврђено приликом обрачуна.

"Приликом инвентуре, обрачуна сандука, утврдили смо да два сандука нису на располагању, а налазе се у складишту. Увидом у рачуне утврдили смо да су наплаћене двије сахране за живе људе без икаквог правног уговора, без икакве правне основе", рекао је Баиутти, додајући како још нису подигли казнене пријаве за ове случајеве, али мисли да ће то учинити, преноси Дневник.хр.

