Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск

Америчко Министарство правосуђа објавило је посљедњи и највећи дио докумената о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстајну, укључујући три милиона страна, 2.000 видео-снимака и 180.000 фотографија.
Замјеник државног тужиоца Тод Бланш рекао је на конференцији за новинаре да су документа објављена у складу са законом усвојеним у новембру који налаже објављивање свих досијеа у вези са Епстајном.
Он је навео да то означава крај планираних објелодањивања докумената у оквиру администрације Доналда Трампа у складу са законом.
Бланш је истакао да досијеи садрже обимне редакције, јер закон дозвољава да одређени документи буду дјелимично затамњени, укључујући податке који откривају идентитет жртава или се односе на активне истраге.
Он је рекао да неки од докумената садрже неистините и сензационалистичке наводе против предсједника Доналда Трампа, који су достављени Федералном истражном бироу /ФБИ/ непосредно пред изборе 2020. године.
"Да појаснимо, ти наводи су неосновани и лажни. Да имају и трунку кредибилитета, били би већ искоришћени против предсједника Трампа", рекао је Бланш.
Он је додао да је Министарство задржало неке досијее на основу правних изузетака, као што су адвокатско-клијентска привилегија и интерна документа.
Лист "Гардијан" је објавио да се у најновијим документима види да је амерички милијардер Илон Маск имао опсежнију и приснију комуникацију са Џефријем Епстајном него што је познато, те да су они размјењивали пријатељске мејлове.
Мејлови показују да су се њих двојица срдачно дописивали како би направили планове за Маскову посјету Епстајновом острву.
Документи укључују преписку Маска и Епстајна из децембра 2013. године како би утврдили када би Маск требало да путује на острво Литл Сент Џејмс.
