Logo
Large banner

Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск

Извор:

Агенције

31.01.2026

10:13

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Америчко Министарство правосуђа објавило је посљедњи и највећи дио докумената о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстајну, укључујући три милиона страна, 2.000 видео-снимака и 180.000 фотографија.

Замјеник државног тужиоца Тод Бланш рекао је на конференцији за новинаре да су документа објављена у складу са законом усвојеним у новембру који налаже објављивање свих досијеа у вези са Епстајном.

Новак Ђоковић

Тенис

Кладионице опет прецртале Ђоковића: Ово су квоте за финални меч Аустралијан опена

Он је навео да то означава крај планираних објелодањивања докумената у оквиру администрације Доналда Трампа у складу са законом.

Бланш је истакао да досијеи садрже обимне редакције, јер закон дозвољава да одређени документи буду дјелимично затамњени, укључујући податке који откривају идентитет жртава или се односе на активне истраге.

Он је рекао да неки од докумената садрже неистините и сензационалистичке наводе против предсједника Доналда Трампа, који су достављени Федералном истражном бироу /ФБИ/ непосредно пред изборе 2020. године.

Владимир Путин

Свијет

Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

"Да појаснимо, ти наводи су неосновани и лажни. Да имају и трунку кредибилитета, били би већ искоришћени против предсједника Трампа", рекао је Бланш.

Он је додао да је Министарство задржало неке досијее на основу правних изузетака, као што су адвокатско-клијентска привилегија и интерна документа.

Лист "Гардијан" је објавио да се у најновијим документима види да је амерички милијардер Илон Маск имао опсежнију и приснију комуникацију са Џефријем Епстајном него што је познато, те да су они размјењивали пријатељске мејлове.

Telefon-011025

Наука и технологија

Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

Мејлови показују да су се њих двојица срдачно дописивали како би направили планове за Маскову посјету Епстајновом острву.

Документи укључују преписку Маска и Епстајна из децембра 2013. године како би утврдили када би Маск требало да путује на острво Литл Сент Џејмс.

Подијели:

Таг:

Džefri Epstajn

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

Савјети

Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

14 ч

0
Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука

Република Српска

Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука

14 ч

0
Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

Здравље

Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

14 ч

0
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

Друштво

Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима

15 ч

0

Више из рубрике

Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

Свијет

Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

14 ч

0
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Свијет

Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

15 ч

0
Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару

Свијет

Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару

15 ч

0
Клизиште у Италији

Свијет

Зграде и аутомобили висе са литице: Пукотина од 4 километра преполовила град

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner