Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести

Извор:
ТВ Прва
31.01.2026
09:41
Коментари:0
Пчелињи отров, познат и као апитоксин, већ вијековима се користи у традиционалној медицини због својих потенцијално љековитих својстава. У контролисаним условима, пчелињи отров се примјењује код одређених реуматских и неуролошких обољења.
Бранко Кончар, пчелар из Приједора, који годинама помаже људима у лијечењу разних болести пчелињим убодом, каже за Прва ТВ да пчелињи отров најмоћнији лијек на планети.
Друштво
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима
Њему је 2003. год средњи прст на десној руци захватио артритис, послије чега се стање искомпликовао, послије чега је ријешио да се изложи убодима пчела. Данас, његов прст је сасвим у функцији.
Кончар је послије тога приступио истраживању пчелињег отрова и дошао до невјероватних открића да пчелињи отров лијечи широк спектар обољења попут реуматских тегоба, затим гихт и ишијалгију.
"Подједнако је успјешан код лијечења кардиоваскуларног система, проширених вена и проблема са дубоком венском тромбозом. Отров има широј спектар дејства, око 2000 болести се могу санирати пчелињим отровом и воском", додао је Кончар.
Професор др Момчило Матић, нутрициониста, каже за Прва ТВ каже да је апитерапоја незамјењива метода у лијечењу разних болести, и да супстанце из жаоке имају великог успјеха у лијечењу, али, додаје, треба пазити да ли постоји алергија на убод пчеле и пчелњих производа код пацијента.
Свијет
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева
"Мед је један од најбољих пчелињих производа, који може да се стави само у млак чај и додаје да је потребан додатни опрез", упозорава нутрициониста.
Тенис
14 ч0
Хроника
14 ч0
Здравље
15 ч0
Друштво
15 ч0
Здравље
15 ч0
Здравље
15 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму