Најгојазнија жена на свијету покушала да смрша и умрла

Мондо.рс

30.01.2026

19:54

Најгојазнија жена на свијету покушала да смрша и умрла

Черити Пирс, позната гледаоцима из треће сезоне емисије "My 600-lb. Life" емитоване на ТЛЦ каналу, преминула је у 50. години живота.

Черити Пирс, учесница популарног ријалити програма, умрла је у 50. години живота. Вијест о њеној смрти саопштила је њена кћерка, Чарли Џо, путем друштвених мрежа. Пирс је посљедњих мјесец дана провела на палијативној нези.

Гојазност није била једини проблем

Черити се годинама борила са озбиљним здравственим проблемима, укључујући лимфедем и накупљање течности у плућима. Лимфедем је обољење које се састоји у накупљању лимфе у ткивима. У нормалним условима, ова течност се одводи путем лимфног система, објашњава клиника "Мејо".

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Само Иран зна да ли постоји рок за договор

Ћерка Черити Пирс, Чарли Џо, у објави на Фејсбуку признала је да није планирала да јавно обавести о смрти мајке. Како је навела, бројни позиви и поруке учинили су да се осјећа преплављено. Додала је да је већина породице већ обавијештена, а да је њена мајка, како је истакла, "коначно пронашла мир".

Здравствени проблеми и борба са гојазношћу

Черити Пирс се појавила у ТЛЦ емисији у марту 2015. године. Тада је имала 39 година и тежила 353 килограма. Њена прича дирнула је гледаоце широм свијета. У наредним годинама поново је учествовала у емисији, гдје је говорила о наставку борбе са гојазношћу, обављеној операцији и бројним захватима уклањања вишка коже. Смршала је више од 130 килограма.

Током програма, Пирс је отворено говорила о емоционалним посљедицама болести. Признала је да се ријетко виђа са породицом јер јој је тешко да гледа своје најближе, због чега се готово стално осећа усамљено и изоловано. Такође је признала да се стиди свог тијела и да не жели да га ико види, јер, како је говорила, "изгледа потпуно другачије од других људи".

Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски: Није било напада на енергетске циљеве

Након операција уклањања вишка коже, Черити се суочавала са озбиљним компликацијама, укључујући понављајуће инфекције. У емисији је наглашавала да је процес мршављења био много тежи него што је очекивала. Вишак коже на стомаку изазивао је бројне здравствене проблеме и доводио до честих инфекција везивног ткива.

У посљедњим годинама живота, Пирс се борила и са другим болестима. Дијагностикован јој је рак бубрега, који је захтијевао хируршко лијечење. Поред тога, током посљедњег мјесеца, више пута је била хоспитализована. Како је истицала, та ситуација била је за њу изузетно фрустрирајућа. Компликације су отежавале опоравак, а њено тијело било је деформисано, пише Мондо.рс.

preminula žena

gojaznost

