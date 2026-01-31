Logo
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

СРНА

31.01.2026

09:32

Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Брисел и Кијев желе Владу у Мађарској која ће попустити њиховим захтјевима, што се неће догодити.

"Нећемо слати војнике, оружје, ни новац Украјини. Они желе кредите и веће доприносе који би затрпали чак и нашу дјецу и унуке у дуговима", навео је Орбан на "Иксу".

Новак Ђоковић

Тенис

Дуел вриједан право богатство: Ево колико коштају улазнице за меч Ђоковић-Алкараз

Он је додао да Мађарска неће играти ту игру.

"Поједине чланице ЕУ већ су се изјасниле у писаној форми да ће послати војнике у Украјину", навео је Орбан.

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
