Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Извор:
СРНА
31.01.2026
09:32
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да Брисел и Кијев желе Владу у Мађарској која ће попустити њиховим захтјевима, што се неће догодити.
"Нећемо слати војнике, оружје, ни новац Украјини. Они желе кредите и веће доприносе који би затрпали чак и нашу дјецу и унуке у дуговима", навео је Орбан на "Иксу".
Он је додао да Мађарска неће играти ту игру.
"Поједине чланице ЕУ већ су се изјасниле у писаној форми да ће послати војнике у Украјину", навео је Орбан.
