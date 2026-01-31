Logo
Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата

Дневник.хр

31.01.2026

08:46

Хорор: Пронађен дјечак пререзаног врата
Фото: Pixabay

Страшан злочин збио се у петак послијеподне у Леобену у аустријској покрајини Штајерској, када је мајка наводно ножем усмртила свог једанаестогодишњег сина. Жена (39) је ухапшена због сумње на убиство.

Око 15 сати хитне службе су запримиле дојаву о повријеђеној жени у стану у стамбеном насељу на лијевој обали ријеке Муре, у близини болнице Леобен.

Здравље

Здравље

Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

Када су хитне службе стигле на мјесто догађаја, затекао их је стравичан призор - пронашли су тијело дјечака с тешким посјекотинама на врату. Према писању Кронен Цајтунга, сумња се да је жена пререзала грло свом сину.

И сама мајка имала је повреде. Према тренутачним резултатима истраге, вјеројатно си их је нанијела сама. Комшије са којима су разговарали локални медији казали су да апсолутно ништа није упућивало на крвави злочин.

Истрага је у току како би се утврдиле све околности страшног злочина, преноси Дневник.хр.

Убиство

preminuo dječak

