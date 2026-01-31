Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона

Извор:
Из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају возаче на учестале одроне, посебно на дионицама Карановац-Кнежево-Турбе, Бањалука-Црна Ријека, Сарајево-Фоча и Рогатица-Вишеград.
Из АМС напомињу да возачи треба да буду спремни на промјенљиве услове на путу јер су метеоролози за данас најавили кишу у појединим предјелима, а на планинама снијег.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час, а преко моста је забрањен саобраћај за возила носивости веће од 30 тона.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково брдо два, измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
Из АМС упозоравају на честе изласке дивљих коња на коловоз на путу Сарајево-Рогатица, у мјестима Хан Стјенице и Вран Д.
Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици Међеђа-Бродар у тунелу Котва два измијењен је режим саобраћаја. Планирано је да радови трају до 31. марта.
Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта, као и у мјесту Љубогошта на магистарлном путу Подроманија-Љубогошта.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачево и Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћаа на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
У Федерацији БиХ је у току изградња букобрана на дионици аутопута Подлугови-Сарајево сјевер, због чега је саобраћај преусмјерен у претицајну траку.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима у БиХ задржавања су јутрос кракотрајна.
Завршен је протест превозника и нормализован саобраћај за теретна возила на граничним прелазима према државама чланицама ЕУ.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
