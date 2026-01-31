Ставите тоалет папир у кључалу воду и очистите кућу никад лакше

Извор:
Блиц
31.01.2026
09:48
Коментари:0
Постоје дани када кренете да на брзину пребришете кухињу или купатило, а завршите у кругу - напрскај, сачекај, испери, па опет исто. Масноћа и каменац само се слију низ плочице.
Управо тада многи посегну за једноставним рјешењем које не долази из продавнице хемије, већ из купатила. Ријеч је о пасти од тоалет папира и кључале воде, трику који све чешће осваја домаћинства јер остаје тачно тамо гдје је нанесеш и даје средству вријеме да дјелује.
Република Српска
Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука
У основи нема никакве магије, већ чисте физике и материјала. Тоалет папир је направљен од целулозе, а када се прелије врло врућом водом, његови слојеви набубре и распадну се у влакнасту масу. Та маса задржава влагу и све што јој додаш, попут соде или сапуна, па се не слива низ глатке површине. Управо због тога понаша се као облог – остаје на ивицама, фугама и прелазима, гдје се прљавштина најчешће враћа.
За припрему су потребни обични, непарфимисани тоалет папир без штампе, већи лонац, вода и дрвена варјача. Вода се загрије до кључања, а затим се у лонац спусти цијела рола папира. Картонски дио може остати унутра. Након што папир упије воду, смјеса се полако мијеша док се не добије густа, влакнаста маса. У том тренутку додаје се један састојак, у зависности од тога шта се чисти. Иако је поступак једноставан, важно је радити полако и склонити дјецу и кућне љубимце док се користи кључала вода.
Здравље
Пчелињи отров лијечи неке од најтежих болести
Ова паста се не прави по принципу “све заједно”, већ се прилагођава конкретној прљавштини. Сода бикарбона се показала најбољом када је проблем масни филм, љепљиви трагови или непријатни мириси у кухињи. Сапун, најбоље нарибани и без мириса, чини смјесу клизавијом и погоднијом за размазивање по већим површинама попут плочица или подова. Сирће је практично за каменац и наслаге, нарочито око ивица у купатилу. Важно је напоменути да се сирће и сода не комбинују, јер се међусобно поништавају и губе ефекат.
Највећа предност ове методе види се на мјестима гдје се прљавштина стално враћа. То су ивице судопере, простор иза славине, спојеви ВЦ шоље и пода, углови туш-кабине и фуге између плочица. Када се паста притисне уз ивицу, она остаје на мјесту, држи влагу и активне састојке тик уз наслаге. Након неколико минута, довољно је само обрисати површину. Тај мали временски размак често прави разлику између “још једном” и “готово”.
Друштво
Упаљен аларм: Епидемија пријети тинејџерима
Још једна предност ове методе је што не ствара облак ситних капљица у ваздуху. Спрејеви за чишћење често остављају испарења која у затвореном простору могу да се задрже дуже него што мислимо. Истраживања о квалитету ваздуха у домовима показују да ниво испарљивих органских једињења може бити вишеструко већи у затвореном простору него напољу, а током чишћења чак и драстично скочити. Паста од тоалет папира дјелује тихо – више иде на површину, а мање у ваздух.
На први поглед изгледа као неуспјешан кухињски експеримент, али тренутак када масни слој или тврдокорна прљавштина попусте без рибања често доводи до исте реакције: “Ово стварно ради.” Управо због једноставности и чињенице да не захтијева јаку хемију, многима ова паста брзо постане дио редовне рутине чишћења.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму