Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион

31.01.2026
У саобраћајној незгоди која се синоћ догодила у Зајечару, близу Лубничке раскрснице, повријеђена је једна особа.
Око 20:30 дошло је до судара путничког возила „пасат“ зајечарских регистрација и теретног возила београдских регистрационих ознака, а овом приликом повријеђен је возач аутомобила.
Према непотврђеним информацијама, возач путничког возила прешао је у супротну траку и директно се сударио са камионом.
Саобраћај у овом дијелу града био је у прекиду док је трајао увиђај.
