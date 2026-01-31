Logo
Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион

Извор:

Телеграф

31.01.2026

09:23

Коментари:

0
Фото: Танјуг

У саобраћајној незгоди која се синоћ догодила у Зајечару, близу Лубничке раскрснице, повријеђена је једна особа.

Око 20:30 дошло је до судара путничког возила „пасат“ зајечарских регистрација и теретног возила београдских регистрационих ознака, а овом приликом повријеђен је возач аутомобила.

Према непотврђеним информацијама, возач путничког возила прешао је у супротну траку и директно се сударио са камионом.

Саобраћај у овом дијелу града био је у прекиду док је трајао увиђај.

Саобраћајна несрећа

Zaječar

