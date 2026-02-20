Logo
Све већи број високообразованих Нијемаца у страху од сиромаштва

СРНА

20.02.2026

Све већи број високообразованих Нијемаца у страху од сиромаштва
Фото: Pixabay

Око 1,9 милиона високообразованих људи било је у ризику од сиромаштва у 2025. години, што је повећање од 350.000 у поређењу са 2022. годином.

Подаци њемачког Завода за статистику показују да је стопа незапослености међу особама са академским образовањем порасла на 3,3 одсто у 2025. години, у односу на 2,2 одсто три године раније.

Према истраживању, које је проведено на захтјев Алијансе Сара Вагенкнехт, иако је више људи стекло вишу квалификацију, многи нису обезбиједили добро плаћене послове.

У међувремену, број дипломаца порастао на 21 милион широм земље, наводи Дојче веле.

"Пад и сиромаштво сада утичу на све нивое образовања", рекла је Сара Вагенкнехт, оснивач Алијансе Сара Вагенкнехт, позивајући креаторе политике да оживе економију и омогуће друштвену мобилност кроз напоран рад.

kaciga radnik gradjevina pixabay

Свијет

'Рампа' за раднике са Балкана: Из Њемачке стигле хиљаде одбијеница

Упркос тренду, ризик од сиромаштва остаје много већи за људе са нижим или средњим нивоом образовања. Од 14,3 милиона људи са ниским квалификацијама, око 4,1 милион се сматрало угроженим 2025. године.

Према њемачкој дефиницији, свако ко зарађује мање од 60 одсто медијалног прихода класификује се као особа у ризику од сиромаштва, или 1.446 евра мјесечно за одраслог самца 2025. године.

