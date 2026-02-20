Покушан атентат на Залужног?

Извор:
На друштвеним мрежама, али и на појединим украјинским порталима, објављено је да је Спољна обавјештајна служба Украјине (СБУ) наводно покушала да убије Валерија Залужног 2022, који је тада био начелник Генералштаба украјинске војске.
Те тврдње прва је изнела украјинска новинарка Јанина Соколова 2022, а након интервјуа за Асошиејтед прес с бившим врховним командантом Оружаних снага, прича је поново добила на актуелности.
Омиљени украјински генерал, како га многи медији називају, први пут је у том интервјуу отворено говорио о разлозима сукоба с украјинским предсједником Володимиром Зеленским због којих је и склоњен с места главнокомандујућег Оружаним снагама.
Залужни у том интевјуу оптужује Зеленског за неуспјех контраофанзиве 2023. године, а такође је говорио и о претресу његовог штаба који су извршиле снаге СБУ-а.
У инциденту који је тада настао убијен је његов помоћник.
Соколова је открила да је, према информацијама до којих је дошла, а међу њима има и судских одлука о дозвољавању СБУ-у да изврши претрес штаба Залужног, тада заправо покушан атентат на њега.
И сам Залужни је потврдио да је претрес изведен 2022. године и да су врата његовог штаба била разваљена.
"Према ријечима мојих саговорника у окружењу Валерија Залужног, то је био покушај атентата. А западни партнери, посебно Британци, за ово су сазнали касније", објавила је Соколова.
Вијест о покушају атентата први пут се појавила у новембру 2023, а на друштвеним мрежама освануо је и видео-снимак, за који се тврдило да је лажан, а на ком Залужни оптужује Зеленског да стоји иза покушаја његовог убиства.
