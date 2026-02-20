Logo
Large banner

Покушан атентат на Залужног?

Извор:

Б92

20.02.2026

14:51

Коментари:

0
Покушан атентат на Залужног?

На друштвеним мрежама, али и на појединим украјинским порталима, објављено је да је Спољна обавјештајна служба Украјине (СБУ) наводно покушала да убије Валерија Залужног 2022, који је тада био начелник Генералштаба украјинске војске.

Те тврдње прва је изнела украјинска новинарка Јанина Соколова 2022, а након интервјуа за Асошиејтед прес с бившим врховним командантом Оружаних снага, прича је поново добила на актуелности.

Омиљени украјински генерал, како га многи медији називају, први пут је у том интервјуу отворено говорио о разлозима сукоба с украјинским предсједником Володимиром Зеленским због којих је и склоњен с места главнокомандујућег Оружаним снагама.

zaluzni

Свијет

Опасне ријечи Залужног: "У Украјини треба распоредити нуклеарно оружје"

Залужни у том интевјуу оптужује Зеленског за неуспјех контраофанзиве 2023. године, а такође је говорио и о претресу његовог штаба који су извршиле снаге СБУ-а.

У инциденту који је тада настао убијен је његов помоћник.

Соколова је открила да је, према информацијама до којих је дошла, а међу њима има и судских одлука о дозвољавању СБУ-у да изврши претрес штаба Залужног, тада заправо покушан атентат на њега.

И сам Залужни је потврдио да је претрес изведен 2022. године и да су врата његовог штаба била разваљена.

"Према ријечима мојих саговорника у окружењу Валерија Залужног, то је био покушај атентата. А западни партнери, посебно Британци, за ово су сазнали касније", објавила је Соколова.

Вијест о покушају атентата први пут се појавила у новембру 2023, а на друштвеним мрежама освануо је и видео-снимак, за који се тврдило да је лажан, а на ком Залужни оптужује Зеленског да стоји иза покушаја његовог убиства.

Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

Valerij Zalužni

atentat

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дејана Бачко Дјевојка са крилима

Друштво

Дјевојка са крилима чека друго дијете: ''Нове боје стижу у живот''

1 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Синиша Каран прегледан на УКЦ-у: Огласили се из Палате

1 ч

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Укинут притвор Весни Братић

1 ч

0
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Емисије

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

1 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Свијет

Инфлуенсерка (27) преминула након пластичне операције: Изненада јој позлило

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о новој рунди преговора: Чека се коначна одлука

1 ч

0
ЕУ

Свијет

Без сагласности о пакету санкција Москви

2 ч

0
Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Свијет

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

45

Селак: Заштита српске имовине у ФБиХ од изузетног значаја за Републику Српску, министри правде усагласили заједнички институционални рад

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner