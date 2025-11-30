Logo
Опасне ријечи Залужног: "У Украјини треба распоредити нуклеарно оружје"

Амбасадор Украјине у Великој Британији и бивши врховни командант украјинских оружаних снага Валериј Залужни позвао је на распоређивање нуклеарног оружја у Украјини.

Залужни је у ауторском тексту за Телеграф навео да сумња у скори крај борби у Украјини због недостатка "ефикасних безбједносних гаранција за Украјину".

Према његовим ријечима такве гаранције могле би да укључују:

- приступање Украјине НАТО-у,

- распоређивање нуклеарног оружја на њеној територији или

- велики савезнички војни контингент.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је у августу изјавио да се, у складу са Будимпештанским меморандумом потписаним 1994. године, Украјина одрекла свог нуклеарног оружја.

Он је такође нагласио да је документ праћен декларацијом о поштовању људских права и принципа ОЕБС-а, које су прекршили они који су дошли на власт у Украјини 2014. године.

