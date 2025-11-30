Извор:
Спутник Србија
30.11.2025
15:04
Коментари:0
Амбасадор Украјине у Великој Британији и бивши врховни командант украјинских оружаних снага Валериј Залужни позвао је на распоређивање нуклеарног оружја у Украјини.
Залужни је у ауторском тексту за Телеграф навео да сумња у скори крај борби у Украјини због недостатка "ефикасних безбједносних гаранција за Украјину".
Према његовим ријечима такве гаранције могле би да укључују:
- приступање Украјине НАТО-у,
- распоређивање нуклеарног оружја на њеној територији или
- велики савезнички војни контингент.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров је у августу изјавио да се, у складу са Будимпештанским меморандумом потписаним 1994. године, Украјина одрекла свог нуклеарног оружја.
Он је такође нагласио да је документ праћен декларацијом о поштовању људских права и принципа ОЕБС-а, које су прекршили они који су дошли на власт у Украјини 2014. године.
