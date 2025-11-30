Logo
Дивља свиња ушетала у супермаркет

СРНА

30.11.2025

Дивља свиња ушетала у супермаркет

Дивља свиња ушетала је данас у супермаркет на периферији града Плзења.

Након што су позвани на интервенцију, полиција и служба за контролу животиња ухватили су дивљу свињу специјалним хватаљкама.

"Примили смо дојаву од обезбеђења да се дивља свиња креће кроз цвјећару унутар Теска", саопштила је портпарол полиције.

Животиња је ухваћена код одјељка са пецивима и потом пуштена у оближња поља, а полиција је саопштила да дивља свиња није повријеђена током интервенције, пренијели су чешки портали.

