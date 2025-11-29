Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

29.11.2025
Да ли сте се некада запитали које је најчешће презиме у Србији?
Или у Хвратској и Црној Гори?Мапа оних најчешћих у Европи пружа фасцинантан увид у културу и токове миграција широм континента. Статистичку мапу презимена у европским државама израдио је чешки лингвиста и аналитичар Јакуб Маријан, који је на основу демографских података приказао које презиме доминира у свакој европској земљи.
Када се погледа мапа Европе, јасно се види да презиме носи у себи причу о народима и њиховом поријеклу. У Италији највише људи презива се Росси, у Шпанији доминира Гарсиа, док у Португалу прво мјесто заузима презиме Силва. На Малти је најчешће презиме Борг, једно од ријетких које се готово искључиво везује за овај мали медитерански острвски народ. У нашој близини, у Мађарској најраспрострањеније презиме је Нагy, које значи “велики”.
Што се тиче земаља бивше Југославије, у Босни и Херцеговини најчешће презиме Хоџић, које указује на исламску и османску традицију региона. У Хрватској је Хорват, у Словенији Новак, у Македонији Стојановски, док се Црногорци најчешће презивају Поповић.
Ова мапа показује и колико су миграције утицале на формирање идентитета – одређена презимена доминирају у више земаља, што свједочи о историјским кретањима становништва, трговини, ратовима, колонизацији и природној размјени култура.
Када је ријеч о Србији, једно презиме већ деценијама стоји недостижно на врху листе: Јовановић. У питању је старо словенско презиме настало од личног имена Јован, а означава “потомка Јована”, односно родоначелника неке породице која је потекла од претка тог имена. И данас је презиме Јовановић најраспрострањеније у Србији, а носи снажну традицију и дубоко укоријењено културно значење.
Сцена
Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме
Занимљиво је да су, према истраживањима етнолога, најчешће крсне славе породица са овим презименом – Јовањдан и Николјдан, док су међу личним именима најпопуларнија управо Јован и Јована. На тај начин се традиционално име преноси кроз генерације, што доприноси великој учесталости самог презимена, преноси Блиц жена.
Према анализи портала Форебеарс.ио, ово су најбројнија презимена у Србији, заједно са процијењеним бројем људи који их носе:
Јовановић – 149.830
Николић – 121.373
Петровић – 118.555
Ђорђевић – 89.511
Илић – 87.005
Павловић – 66.415
Марковић – 61.477
Стојановић – 51.363
Поповић – 49.977
Живковић – 48.873
Ова презимена заједнички припадају словенској и хришћанској традицији – већина је изведена из мушких личних имена (Јован, Никола, Петар, Ђорђе…), што одражава патрилинеарну структуру породица и обичај да презиме настаје од имена претка.
