Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

29.11.2025

12:09

Да ли сте се некада запитали које је најчешће презиме у Србији?

Или у Хвратској и Црној Гори?Мапа оних најчешћих у Европи пружа фасцинантан увид у културу и токове миграција широм континента. Статистичку мапу презимена у европским државама израдио је чешки лингвиста и аналитичар Јакуб Маријан, који је на основу демографских података приказао које презиме доминира у свакој европској земљи.

Када се погледа мапа Европе, јасно се види да презиме носи у себи причу о народима и њиховом поријеклу. У Италији највише људи презива се Росси, у Шпанији доминира Гарсиа, док у Португалу прво мјесто заузима презиме Силва. На Малти је најчешће презиме Борг, једно од ријетких које се готово искључиво везује за овај мали медитерански острвски народ. У нашој близини, у Мађарској најраспрострањеније презиме је Нагy, које значи “велики”.

Што се тиче земаља бивше Југославије, у Босни и Херцеговини најчешће презиме Хоџић, које указује на исламску и османску традицију региона. У Хрватској је Хорват, у Словенији Новак, у Македонији Стојановски, док се Црногорци најчешће презивају Поповић.

Ова мапа показује и колико су миграције утицале на формирање идентитета – одређена презимена доминирају у више земаља, што свједочи о историјским кретањима становништва, трговини, ратовима, колонизацији и природној размјени култура.

Најчешће презиме у Србији – Јовановић

Када је ријеч о Србији, једно презиме већ деценијама стоји недостижно на врху листе: Јовановић. У питању је старо словенско презиме настало од личног имена Јован, а означава “потомка Јована”, односно родоначелника неке породице која је потекла од претка тог имена. И данас је презиме Јовановић најраспрострањеније у Србији, а носи снажну традицију и дубоко укоријењено културно значење.

Милош Биковић-10092025

Сцена

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

Занимљиво је да су, према истраживањима етнолога, најчешће крсне славе породица са овим презименом – Јовањдан и Николјдан, док су међу личним именима најпопуларнија управо Јован и Јована. На тај начин се традиционално име преноси кроз генерације, што доприноси великој учесталости самог презимена, преноси Блиц жена.

Према анализи портала Форебеарс.ио, ово су најбројнија презимена у Србији, заједно са процијењеним бројем људи који их носе:

Јовановић – 149.830

Николић – 121.373

Петровић – 118.555

Ђорђевић – 89.511

Илић – 87.005

Павловић – 66.415

Марковић – 61.477

Стојановић – 51.363

Поповић – 49.977

Живковић – 48.873

Ова презимена заједнички припадају словенској и хришћанској традицији – већина је изведена из мушких личних имена (Јован, Никола, Петар, Ђорђе…), што одражава патрилинеарну структуру породица и обичај да презиме настаје од имена претка.

