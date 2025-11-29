Мистерија Ускршњег острва ријешена: Откривено ко је направио камене главе прије 900 година

29.11.2025
У прошлости су истраживачи претпостављали да би за изградњу и премијештање статуа на Ускршњем острву од 12 до 80 тона био потребан заједнички напор стотина радника.
Међутим, нови археолошки докази показују да статуе, познате као моаи, није извајала једна моћна владарска династија, чиме је разријешена једна од највећих мистерија.
Умјесто тога, сваки моаи је извајао мали клан или појединачна породица, са само четири до шест људи који су радили на једној статуи.
Користећи нови 3Д модел главног каменолома за моаи на острву, археолози су идентификовали 30 јединствених "радионица" гдје су статуе произведене.
Истраживачи су открили да је сваки клан изгледа имао свој јединствени умјетнички стил, специјализоване технике и преферирана мјеста за ископавање.
Водећи аутор, професор Карл Липо са Универзитета Binghamton, каже: "Видимо одвојене радионице које се заиста повезују са различитим кланским групама које интензивно раде у својим специфичним областима. Из конструкције се заиста графички види да се овдје прави низ статуа, овде још један низ статуа и да су поређане једна поред друге".
Производња моаија на Рапа Нуију почела је негдје око 13. вијека, када су полинезијске заједнице почеле да клешу све веће споменике.
До времена када су први западни истраживачи стигли у 18. вијеку, скоро 1.000 статуа је било разбацано по острву, а још много њих је лежало дјелимично завршено унутар каменолома Рано Рараку.
Међутим, како и зашто је ова острвска заједница уложила толико огромна средства у изградњу ових споменика остала је мистерија.
"Каменолом је као археолошки Дизниленд", каже професор Липо.
"Одувијек је био ризница информација и културног наслијеђа, али је изузетно недокументован".
У новој студији, објављеној у часопису ПЛоС Оне, професор Липо и његове колеге покушали су да ријеше ову загонетку креирањем детаљне дигиталне мапе каменолома.
Користећи дрон, истраживачи су направили око 22.000 слика локације и спојили их у један 3Д модел који свако може да истражи.
Поред очувања локације за будућа истраживања, ова невјероватна мапа је такође открила неке изненађујуће детаље који су остали скривени од претходних студија.
Професор Липо каже: "Можете видјети ствари које заправо не бисте могли видјети на земљи. Можете видјети врхове и стране и све врсте подручја до којих једноставно никада не бисте могли да дођете".
Откривено је и да су, на примјер, моаи обично били клесани тако што су прво усавршавани детаљи лица пре него што би се оцртала глава и тијело.
Али други су прво клесали читав блок прије него што би почели са лицем, док су трећи радили бочно у литице.
Исто тако, неки моаи носе изразите знаке јединствене умјетничке визије, укључујући и неке који имају изразито женски изглед.
Радионице су такође изгледа биле подељене природним карактеристикама стијене, а не широким географским подручјима.
Истраживачи кажу да ово показује да приступ каменолому није контролисао један ауторитет, већ да су појединачне групе преговарале између себе.
Ови налази доводе у питање став да су велики споменици попут моаија доказ велике, моћне хијерархије која је мобилисала много људи на једном пројекту.
Такође, ово подржава све већи број доказа да изградња и померање моаија не би захтевало ни приближно толико рада колико су претходни истраживачи веровали.
У прошлости су људи веровали да се моаи вуку на леђима од каменолома до њихових коначних положаја, што би захтијевало огроман напор.
Али, у недавној студији, антрополози су открили да су људи из Рапа Нуија вјероватно користили конопце да би љуљали статуе по систему цик-цак помјерања.
Причвршћивањем конопаца са обе стране главе и повлачењем напред-назад, моаи се може љуљати са стране на страну и помјерати напријед. Ова техника би омогућила малим тимовима људи да померају огромне моаије на велике удаљености уз релативно мало напора.
Камене главе су затим премештане дуж посебно направљених "моаи путева", који су повезивали каменолом са њиховим коначним одредиштем.
Направљени да буду широки око 4,5 метара са конкавним профилом, истраживачи су открили да специфичан облик ових путева помаже у стабилизацији глава и повећава вероватноћу да се померају напред.
Користећи комбинацију 3Д моделирања и експеримената из стварног живота, професор Липо и његови сарадници су раније открили да могу да моаи могу да "ходају" са само 18 људи.
Ова метода се показала толико једноставном да су људи морали само да вуку конопце једном руком када би љуљање почело.
Ово је додатни доказ да се производња моаија вјероватно одвијала у малом обиму, са само неколико људи који су морали да буду укључени у сваком тренутку.
Истраживачи процењују да би за израду моаија било потребно само четири до шест резбара и само 10 до 20 додатних радника за ношење залиха и помоћ у производњи алата и конопаца.
Ово има смисла, јер антрополози верују да Рапа Нуи није био политички уједињен, већ се састојао од многих малих и независних породичних група.
Професор Липо каже: "Када погледамо способност људи да померају џиновске статуе, није потребно толико људи да би то урадили. Тако да се заиста повежу све тачке између броја људи потребних за померање статуа, броја места, обима на којима се вађење камена одвија, а затим и обима заједница".
Моаи су монолитне људске фигуре које су исклесали људи Рапа Нуи на Ускршњем острву, између 1.250. и 1.500. године нове ере. Изгледом врло слични, али су различитих димензија. Висина ових камених дивова у просјеку досеже пет метара, али има их и много виших. Маса неких премашује 100 тона. Само "шешир" неких статуа тежи и до 10 тона.
Све фигуре имају превелике главе и сматра се да су жива лица обожених предака.
Притом 887 статуа гледа у унутрашњост острва са просјечном висином од 13 стопа (четири метра).
Празне очне дупље статуа, некада украшене бијелим и црвеним вулканским каменчићима, вјечито су загледане ка унутрашњости Ускршњег острва.
