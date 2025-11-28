Викенд хороскоп: Њима је субота акциони филм, а недјеља доноси мир

Извор:
28.11.2025
Откријте шта вам звијезде предвиђају за суботу и недјељу, 29. и 30. новембра.
Ован
Викенд доноси пуно енергије, али и неколико ситуација које ће захтијевати смиреност. У суботу ћете највјероватније покушати да завршите нешто што сте одлагали, а недјеља вам пружа прилику за прави одмор, ако себи то дозволите. У љубави су страст и импулсивност појачани, па је најбоље избјегавати ситне свађе које могу прерасти у драматичне тренутке. Слободни улазе у викенд са повећаном привлачношћу. Здравље је добро, али претеривање, нагли покрети и нестрпљење могу донијети умор или напетост мишића.
Бик
Овај викенд доноси спорији, стабилнији ритам који вам савршено одговара. Субота је одлична за мир, удобност и уживање у малим ритуалима. Недјеља вам враћа осјећај контроле, тако да можете планирати сљедећу недјељу без журбе. Љубавна атмосфера је нежна, стабилна и помало сензуална. Слободни гравитирају ка људима који дјелују озбиљно и топло. Здравље захтјева лакшу исхрану и мање стресних мисли.
Близанци
Викенд је динамичан и пун комуникације. Субота доноси поруке, позиве, друштвени живот или бар менталну стимулацију. Недјеља је мало мирнија, али ипак подстиче креативне идеје и занимљиве разговоре. У љубави се наглашавају флерт, лакоћа и хумор, без превише очекивања.
Слободни би могли добити неочекивану пажњу. Здравље захтјева паузу од екрана и ментални предах.
Рак
Емоције током викенда расту и падају, али у позитивном ритму. Субота доноси потребу за сигурношћу и домом, а недјеља отвара простор за нежне разговоре и осјећај повезаности. У љубави је могућа дубља веза, било кроз разговор или тихе, мирне тренутке. Слободни осјећају носталгију, али и жељу за новим почетком. Здравље позива на топлу храну, одмор и мање контакта са стресним ситуацијама.
Лав
Викенд вас подстиче да се истакнете, чак и када то не планирате. Субота доноси страст, енергију и мало неизбјежне драме, док недјеља враћа топлину и потребу за пажњом оних које волите. У љубави влада активна, ватрена атмосфера. Слободни лако и спонтано привлаче пажњу. Здравље је стабилно, али треба избјегавати претеривање и исцрпљујуће активности.
Дјевица
Викенд је идеалан за организацију. Субота може да се претвори у дан чишћења, сређивања и планирања, а недјеља вам доноси осјећај задовољства јер коначно све изгледа како треба. У љубави избјегавајте ситне критике и фокусирајте се на оно што вас повезује. Слободни би могли да упознају некога у сасвим обичним, свакодневним ситуацијама. Здравље је осјетљиво на варење и нервозу, па једноставнија храна помаже.
Вага
Потребна вам је равнотежа, а викенд управо то доноси. Субота је њежна, романтична и одлична за активности удвоје. Недјеља доноси пријатне разговоре и мало више друштвености. У љубави се наглашава топлина и лагана носталгија. Слободни би могли да добију поруку која их пријатно изненади. Здравље захтјева више одмора, сна и умјерености.
Шкорпија
Викенд је интензиван, али на позитиван начин. Субота доноси дубоке мисли и појачану интуицију, док недјеља смирује емоције и отвара простор за блискост.
У љубави постоје важни, искрени разговори или сукоби који доносе олакшање. Слободне привлаче људи који желе дубину, а не површност. Здравље захтјева регенерацију и дистанцу од напетих ситуација.
Стријелац
Викенд доноси одличну енергију за планирање, сањарење и проширивање видика. Субота је идеална за изласке, друштво или спонтане догађаје. Недјеља доноси топлину у везе и јаснију слику о томе шта желите. Љубав је опуштена, забавна и искрена. Слободни људи лако упознају некога сличног себи. Здравље је добро, али постоји склоност ка претјеривању са храном или пићем.
Јарац
Субота доноси обавезе које можда нисте планирали, али се њима носите као професионалац. Недјеља доноси смиреност и осјећај постигнућа јер све имате под контролом. У љубави је потребна топлина и мало мање тишине. Слободни људи привлаче зреле и стабилне људе. Здравље захтјева више одмора, посебно за леђа, зглобове и кичму.
Водолија
Викенд је непредвидив, али то вам савршено одговара. Субота доноси спонтане планове, изненадне промјене и занимљиве људе. Недјеља даје простор за нове идеје и менталну дистанцу. Слобода је важна у љубави, али је важна и искреност без уљепшавања. Слободни могу осјетити привлачност према некоме необичном. Здравље захтјева паузу од превише информација.
Риба
Викенд је њежан, емотиван и помало носталгичан. Субота доноси мир и креативност, а недјеља јачу емотивну везу са људима које волите. Љубавна енергија је мека, интуитивна и разумијевајућа. Слободни би могли да добију суптилни знак пажње. Здравље захтјева мир, опуштање и дистанцу од туђих емоционалних оптерећења.
