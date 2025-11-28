Logo
"Браћа Далтон" из Илијаша осумњичени за крађу 110.000 КМ из сефа

28.11.2025

21:43

Фото: Društvene mreže

У ноћи са 24. на 25. новембар у Вогошћи извршена је тешка крађа из сефа у приватном власништву, из којег је украдено укупно 110.000 КМ – 70.000 КМ и 22.000 евра.

Тужилаштво Кантона Сарајево за овај злочин терети Елвира и Зијада Јусуфовића из Илијаша, познате као “браћа Далтон”, те Сенада Дервишевића.

Општински суд у Сарајеву, на приједлог Тужилаштва КС, одредио им је једномјесечни притвор.

Током претреса стана на подручју Илијаша, који користе осумњичени, пронађен је дио отуђеног новца и неколико предмета.

Притвор им је одређен због опасности да би боравком на слободи могли прикрити доказе, али и због ризика од понављања кривичног дјела.

