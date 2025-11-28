Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

28.11.2025
21:06
Коментари:1
У Бијељини је тешко повријеђен пјешак из Зворника након саобраћајне несреће која се догодила јуче у 6:05 сати у Сремској улици.
Према информацијама Полицијске управе Бијељина, на пјешака је налетио аутомобил голф којим је управљао возач из Бијељине.
Република Српска
Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ
"Особа чији су иницијали В. С. из Зворника тешко је повријеђена у саобраћајној несрећи у Бијељини у којој је учествовао аутомобил "голф". Ова особа је била пјешак, а аутомобилом је управљала особа из Бијељине", саопштено је из ПУ Бијељина.
Полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја.
Савјети
15 ч0
Србија
15 ч1
Регион
15 ч0
Регион
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму