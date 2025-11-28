Logo
Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух

28.11.2025

21:06

Коментари:

1
Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух
Фото: Printscreen/Facebook/

У Бијељини је тешко повријеђен пјешак из Зворника након саобраћајне несреће која се догодила јуче у 6:05 сати у Сремској улици.

Према информацијама Полицијске управе Бијељина, на пјешака је налетио аутомобил голф којим је управљао возач из Бијељине.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Република Српска

Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ

"Особа чији су иницијали В. С. из Зворника тешко је повријеђена у саобраћајној несрећи у Бијељини у којој је учествовао аутомобил "голф". Ова особа је била пјешак, а аутомобилом је управљала особа из Бијељине", саопштено је из ПУ Бијељина.

Полиција наставља рад на утврђивању свих околности овог догађаја.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Бијељина

Коментари (1)
