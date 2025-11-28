Зашто никада не би требало да замрзавате сир? Стручњак открива разлог

28.11.2025
Иако се добар комад сира прилично добро чува и може дуго трајати у фрижидеру, постоји једна кључна грешка која може да уништи његов укус и текстуру. Међутим, постоји неколико трикова како да га што дуже одржи свјежим, као и једна ствар коју никада не би требало да му радите.
„Никада не замрзавајте сир ако планирате да га једете“, каже Стив Марко из компаније за чизбургер Тиламук за Simply Recipes .
Зашто не би требало да замрзавате сир
„Када га замрзнете, влага у сиру се претвара у кристале леда, што може оштетити структуре масти и протеина“, објашњава Марко. А када се такав сир одмрзне, оштећене структуре могу почети да ослобађају уље, што га чини склонијим оксидацији и може имати помало чудан укус.
Текстура замрзнуто-одмрзнутог сира такође пати. Марко каже да се како чедар стари, протеинске структуре у њему опуштају, дајући му тај кремасти осјећај у устима. Али екстремна хладноћа може да их разбије и поремети, чинећи сир зрнастим. Што је сир богатији влагом, то ће се више променити замрзавањем — једноставно зато што има више воде за формирање кристала леда и нарушавање равнотеже.
„Потрошачи се често плаше да купе добар сир и да га одмах не ставе у расхладну торбу“, каже Марко, додајући да, под нормалним условима, нема разлога за бригу. Датум одштампан на амбалажи такође није строго ограничење. „Све док изгледа чисто и нема буђи, сир у оригиналном паковању често може да траје у фрижидеру и до годину дана“, каже он.
Наравно, постоје начини да се продужи трајање сира. Марко препоручује да га чувате у оригиналном паковању док не будете спремни да га употребите и да га чувате у најхладнијем, најмрачнијем дјелу фрижидера. Када сте спремни за сервирање, одсеците само онолико колико вам је потребно – чистим ножем и чистим рукама – и остатак вратите у фрижидер. На овај начин, преостали сир може трајати недјељама.
Ако сте замрзнули сир прије него што сте ово прочитали, не брините: и даље га можете добро користити, само можда није идеалан за грицкање. „Ако сир користите само за кување или печење, вјероватно нећете ни примјетити да је био замрзнут. Ако, на примјер, иде у лазање - то уопште није проблем“, каже Марко.
