Logo
Large banner

Никада не бацајте пепео од ватре: Ево за шта га све можете искористити

Извор:

Крстарица

28.11.2025

11:54

Коментари:

0
Пепео шпорет
Фото: Pexels

Немојте отписивати пепео од дрва након ложења јер има много корисних примјена! Осим што може послужити као одлично средство за чишћење у кући, може бити и добар за вашу косу, скидање флека па и биљке.

Ево како да га најбоље искористите.

Порука полицији

Градови и општине

Дјевојка из БиХ оставила јасну поруку полицији: Очитала им лекцију

Помијешајте с водом

Пољопривредници добро знају да дрвени пепео може бити драгоцјен за земљу, посебно као прихрана и за регулисање киселости тла. Биљкама које воле калцијум, попут парадајза, спанаћа, бијелог лука и ружа, пријаће додатак четвртине шоље дрвеног пепела у земљи прије садње.

Такође, када пепео помијешате с водом и оставите неколико дана да одстоји, а потом проциједите, добили сте раствор. Он је одличан за прање одјеће, подова, сребрног прибора, па чак и за уклањање рђе с мермерне површине.

Свемир планете

Наука и технологија

У питању је плес: Дешифровани загонетни сигнали из свемира

Непријатан мирис

Густа паста од пепела и воде може скинути флеке с намјештаја, док сапун од ње може бити спас за оне с масном косом.

Пепео добро елиминише неугодне мирисе у стану и кући, али и у фрижидеру. Дјелује слично као сирће које оставите да неутралише мирис плеснивих намирница.

Подијели:

Таг:

pepeo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

Друштво

Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

3 ч

0
Шулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

Градови и општине

Шулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

3 ч

0
Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Регион

Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

4 ч

0
Битно: Да ли је РК 'Борац' на новој прекретници?

Емисије

Битно: Да ли је РК 'Борац' на новој прекретници?

4 ч

0

Више из рубрике

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Савјети

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

4 ч

0
Триком наших бака спријечите да вам кромпир проклија

Савјети

Триком наших бака спријечите да вам кромпир проклија

5 ч

0
Месари открили које грешке људи најчешће праве кад купују месо

Савјети

Месари открили које грешке људи најчешће праве кад купују месо

6 ч

0
Рерна кухиња храна шпорет

Савјети

Зашто није паметно оставити отворену рерну након печења?

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

15

03

Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner