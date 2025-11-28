Никада не бацајте пепео од ватре: Ево за шта га све можете искористити

Извор:
Крстарица
28.11.2025
11:54
Коментари:0
Немојте отписивати пепео од дрва након ложења јер има много корисних примјена! Осим што може послужити као одлично средство за чишћење у кући, може бити и добар за вашу косу, скидање флека па и биљке.
Ево како да га најбоље искористите.
Градови и општине
Дјевојка из БиХ оставила јасну поруку полицији: Очитала им лекцију
Пољопривредници добро знају да дрвени пепео може бити драгоцјен за земљу, посебно као прихрана и за регулисање киселости тла. Биљкама које воле калцијум, попут парадајза, спанаћа, бијелог лука и ружа, пријаће додатак четвртине шоље дрвеног пепела у земљи прије садње.
Такође, када пепео помијешате с водом и оставите неколико дана да одстоји, а потом проциједите, добили сте раствор. Он је одличан за прање одјеће, подова, сребрног прибора, па чак и за уклањање рђе с мермерне површине.
Наука и технологија
У питању је плес: Дешифровани загонетни сигнали из свемира
Густа паста од пепела и воде може скинути флеке с намјештаја, док сапун од ње може бити спас за оне с масном косом.
Пепео добро елиминише неугодне мирисе у стану и кући, али и у фрижидеру. Дјелује слично као сирће које оставите да неутралише мирис плеснивих намирница.
Најновије
Најчитаније
15
42
15
31
15
28
15
27
15
03
Тренутно на програму