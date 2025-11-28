Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

28.11.2025
11:48
Коментари:0
Јавна установа Службени гласник Републике Српске позива представнике медија да присуствују свечаној промоцији Ђачког календара Републике Српске за 2026. годину, која ће се одржати 28. новембра 2025. године у Културном центру "Бански двор", са почетком у 12 часова.
Пројекат Ђачки календар реализује се већ трећу годину заредом, а представља резултат ликовног стваралаштва ученика основних школа широм Републике Српске, награђених на конкурсу "Републици Српској за рођендан", који организује Републички педагошки завод Републике Српске.
Службени гласник овај пројекат реализује у сарадњи са Републичким педагошким заводом Републике Српске, са заједничким циљем очувања, подршке и промоције креативности, талента и стваралаштва најмлађих.
Култура
И ове године, дио прихода оствареног продајом календара биће усмјерен на награде за будуће учеснике конкурса, чиме Службени гласник и Републички педагошки завод додатно подстичу ученичко стваралаштво и мотивишу ученике да активно учествују у културним и образовним пројектима.
Изјаве за медије биће организоване непосредно прије почетка догађаја.
"Срдачно Вас поздрављамо и радујемо се Вашем доласку!", поручују организатори.
