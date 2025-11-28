Logo
Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

28.11.2025

11:48

Коментари:

0
Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва
Фото: Службени гласник Републике Српске

Јавна установа Службени гласник Републике Српске позива представнике медија да присуствују свечаној промоцији Ђачког календара Републике Српске за 2026. годину, која ће се одржати 28. новембра 2025. године у Културном центру "Бански двор", са почетком у 12 часова.

Пројекат Ђачки календар реализује се већ трећу годину заредом, а представља резултат ликовног стваралаштва ученика основних школа широм Републике Српске, награђених на конкурсу "Републици Српској за рођендан", који организује Републички педагошки завод Републике Српске.

Службени гласник овај пројекат реализује у сарадњи са Републичким педагошким заводом Републике Српске, са заједничким циљем очувања, подршке и промоције креативности, талента и стваралаштва најмлађих.

Tragovi rimskog vremena

Култура

Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

И ове године, дио прихода оствареног продајом календара биће усмјерен на награде за будуће учеснике конкурса, чиме Службени гласник и Републички педагошки завод додатно подстичу ученичко стваралаштво и мотивишу ученике да активно учествују у културним и образовним пројектима.

Изјаве за медије биће организоване непосредно прије почетка догађаја.

"Срдачно Вас поздрављамо и радујемо се Вашем доласку!", поручују организатори.

