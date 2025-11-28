Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији

Извор:
28.11.2025
Сви путеви које одржава предузеће "Романијапутеви" очишћени су од снијега и проходни за саобраћај, изјавио је технички директор "Романијапутева" Драган Булошчић.
Булошчић је нагласио да посљедњих дана није било дужих застоја у саобраћају.
Он је рекао да су неки возачи теретних возила имали проблеме на путу јер се нису на вријеме припремили за зимске услове вожње.
- Док пада снијег полиција у подножју регије зауставља саобраћај за теретна возила, чији возачи имају обавезу да користе ланце на погонским точковима, али по престанку падавина и након чишћења путева, саобраћај се одвија нормално - навео је Булошчић.
Предузеће "Романијапутеви" одржава око 600 километара путева на подручју Сарајевско-романијске и горњодринске регије.
