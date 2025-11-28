Logo
Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији

Извор:

СРНА

28.11.2025

09:31

Проходни сви путеви на Сарајевско-романијској регији
Фото: АТВ

Сви путеви које одржава предузеће "Романијапутеви" очишћени су од снијега и проходни за саобраћај, изјавио је технички директор "Романијапутева" Драган Булошчић.

Булошчић је нагласио да посљедњих дана није било дужих застоја у саобраћају.

Доктор болница

Здравље

У бијељинској и фочанској регији највише респираторних инфекција

Он је рекао да су неки возачи теретних возила имали проблеме на путу јер се нису на вријеме припремили за зимске услове вожње.

- Док пада снијег полиција у подножју регије зауставља саобраћај за теретна возила, чији возачи имају обавезу да користе ланце на погонским точковима, али по престанку падавина и након чишћења путева, саобраћај се одвија нормално - навео је Булошчић.

Несрећа-Аном Радовић

Хроника

Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...

Предузеће "Романијапутеви" одржава око 600 километара путева на подручју Сарајевско-романијске и горњодринске регије.

