Матеј болује од ријетке болести: Рођен је слијеп, а сада постиже невјероватне резултате

Извор:

Телеграф

28.11.2025

09:25

Матеј болује од ријетке болести: Рођен је слијеп, а сада постиже невјероватне резултате
Фото: Pexels

Матеја Гуран из Панчева болује од Леберове болести и слијеп је од рођења. Овај шеснаестогодишњак успио је и поред тога да буде изузетно успјешан у многим областима, а прије пар година проглашен је за најбољег слијепог ученика Србије. Има свој Јутјуб канал, учествује на музичким такмичењима, а нада се да ће му иновативна терапија помоћи да прогледа, преноси РТВ.

Уз огроман труд и вољу, али и помоћ породице, школских другова и личног асистента Матеја Гуран ниже успехе. Има скоро 40 награда са разних такмичења и проглашен је за најбољег слијепог ученика Србије.

“Било ми је изразито драго због те награде, тада сам осетио колико сав труд и сва воља коју носим цијели свој живот и све за шта се борим уме да да резултате. 2024. године био сам ђак генерације у Основној школи “Свети Сава” што ми је тек дало вјетар у леђа за све што је послије тога дошло”, казао је Матеја.

И у панчевачкој Гимназији Матеја је један од најбољих ђака. Од како је добио тастатуру са Брајевом азбуком значајно му је олакшано праћење наставе и учење.

Знање из математике помогло му је да осмисли формулу за одређивање дана у недјељи, чак и када датум сеже у далеку прошлост или будућност. Од многобројних интересовања ипак издваја спорт и музику.

“Ове године сам покренуо мој Јутјуб канал, бави се претежно анализом спортских догађаја, углавном из фудбала и кошарке. Као неко ко не види - али шаљем поруку да и ми волимо спорт и да сви можемо да уживамо у спорту. Зато ми јер драго што могу да објављујем своје анализе”, додао је Матеја.

Учествовао је на разним такмичењима у певању, од Пинкових звездица до Гимназијског идола, гдје је добио награду публике, а клавир свира од четврте године.

Матеја је једини на Балкану у програму лијечења ријетке Леберове болести који се спроводи на основу америчке студије.

“Послиједњих 5 година лечење је у Њемачкој, сваких 6 мјесеци добија ин‌јекцију у једно око. Од ове године почео је да добија ин‌јекције у оба ока приликом сваког доласка у клинику. Надамо се најбољем и најсрећнијем нашем дану”, саопштио је Марко Гуран, Матејин отац.

“То је пројекат у фази истраживања, али ми смо пристали на то зато што верујемо да ћу ја заиста прогледати. Полако ми се ојачава вид, видим сјенке, а раније сам разликовао само свјетлост и таму”, изјавио је Матеја.

Матеја планира да упише Правни факултет, посебно га занима спортско право, али више од свега жели да прогледа и вјерује да ће се уз помоћ експерименталне терапије коју прима то и остварити.

