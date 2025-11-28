Кардиолози упозоравају на проблеме које доносе сњежне падавине: "Срце страда прво"

Извор:
Б92
28.11.2025
08:37
Коментари:0
Са доласком зиме и првих сњежних пахуља, многи се суочавају са наизглед једноставним задатком, чишћењем снијега са прилаза и тротоара.
Ипак, стручњаци упозоравају да ова уобичајена зимска активност може бити изузетно опасна и довести до озбиљних здравствених проблема, укључујући и срчани удар.
Хитне службе сваке зиме биљеже пораст броја срчаних и других кардиоваскуларних инцидената управо у вријеме обилних сњежних падавина. Главни разлог лежи у комбинацији изненадног и интензивног физичког напора са хладним временом.
Како објашњава Harvard Health, проблем је у томе што се чишћења снијега често прихватају особе које иначе нису физички активне.
"Узимање лопате и помјерање много снијега, посебно након што мјесецима нисте радили ништа физички, може представљати велико оптерећење за срце", наводи се у њиховом извјештају.
Хладно вријеме додатно погоршава ситуацију јер узрокује сужавање крвних судова, што може "повисити крвни притисак, прекинути проток крви и повећати вјероватноћу стварања крвних угрушака".
Ауто-мото
Зими се мијења притисак у гумама: Колико их треба надувати
Доктор Lorens Filips, кардиолог у Медицинском центру NYU Langone, детаљније је објаснио овај механизам.
"Физички, када вам постане јако хладно, долази до сужавања крвних судова. То смањује доток крви у ваше виталне органе", рекао је за The Independent. Нагласио је да чишћење снијега никако не би смјело бити почетак вјежбања за оне који нису у форми.
"Ако нисте вјежбали и нисте се напрезали дуго времена, ово није вријеме за почетак. Количина посла која је потребна за чишћење снијега је огромна. Људи потцјењују количину посла који обављају", упозорио је Filips.
Додао је да људи теже препознају када треба стати јер је ријеч о активности усмјереној на циљ – чист прилаз, преноси б92.
Ако се ипак морате прихватити лопате, Harvard Health препоручује неколико мјера опреза како бисте смањили ризик:
Загријте мишиће прије него што почнете.
Чистите мање количине снијега умјесто да дижете тешке лопате.
Правите редовне паузе.
Пијте пуно воде како бисте остали хидрирани.
Не осјећајте притисак да очистите сваки центиметар снијега.
Одмах уђите унутра ако осјетите бол у грудима, ошамућеност, недостатак ваздуха, убрзан рад срца или било коју другу физичку промјену која вас забрињава.
Ако сте забринути због било каквих необичних симптома, кључно је одмах потражити медицинску помоћ.
Бол у грудима.
Бол или нелагодност која се шири на раме, руку, леђа, врат, вилицу, зубе или понекад горњи дио стомака.
Хладан зној.
Умор.
Горушицу или стомачне тегобе.
Ошамућеност или изненадну вртоглавицу.
Мучнину.
Краткоћу даха.
Здравље
7 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму