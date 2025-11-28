Logo
Мапа кретања возила у ком су погинули Ана и Александар

Извор:

Курир

28.11.2025

08:58

Коментари:

1
Фото: Printscreen/Instagram/192

Тијело нестале Ане Радовић (20) пронађено је након тродневне потраге у аутомобилу марке ауди, којим је управљао Александар Масалушић (37).

Возило је слетјело са магистралног пута Чачак – Пожега и завршило у бетонском пропусту.

Аутомобил је из за сада непознатих разлога напустио коловоз на дионици пуној кривина.

Курир је направио мапу кретања, односно пут којим су, према сумњама, ишли Ана Радовић (20) и Александар Масалушић (37), који је управљао возилом. Ана је била на путу ка Београду, гд‌је је, према ријечима њеног оца, кренула због факултетских обавеза.

Полазак: Златибор – кућа Ане Радовић

Према првим информацијама, Ана је 23. новембра кренула са Златибора ка Београду, гд‌је студира. Њен отац је рекао да се упутила на Правни факултет како би платила испите.

Милош, Анин отац, изјавио је за "Блиц":

"Моја ћерка је кренула за Београд са пријатељем који је ишао у истом правцу. Не знам да ли су се одраније познавали, ја њега никада нисам видио. Моје дијете је било дивно, породица нам је складна и никада није било проблема. Желим да знам ко је тај човјек који је возио".

Мјесто несреће: Ана три дана заробљена у колима

Претпоставља се да су Ана и Александар ишли магистралом према Београду када је, из још непознатих разлога, он изгубио контролу над возилом и слетио у бетонски пропуст.

Отац је испричао да је Ана током пута разговарала са братом – позив је, према њему, обављен у 18.45. Након тога, више се није јављала. Породица ју је упорно звала, а њен телефон је, према оцјени оца, био доступан још скоро 14 сати прије него што се угасио.

Сумња се да се несрећа догодила недуго након посљедњег разговора с братом.

Анина мајка је њен нестанак пријавила полицији у Ужицу 24. новембра.

Трагичан крај потраге

Полиција, ватрогасци-спасиоци и рониоци претраживали су језеро Међувршје 25. новембра, по дојави да је аутомобил можда слетио у воду. Потрага је касније проширена на ријеку Мораву, али без резултата.

Грађани који су 26. новембра пролазили магистралним путем угледали су у каналу возило које је слетјело у јарак и одмах обавијестили службе.

Ватрогасци и полиција су брзо стигли и потврдили да се ради о аутомобилу у којем су се налазили Ана и Александар.

Масалушић (37) је имао богат досије са више прекршаја и био је припадник личног обезбјеђења Небојше Стојковића Стојкета, супруга пјевачице Катарине Живковић, познатог из црне хронике.

Нажалост, у возилу су пронађена тијела обоје страдалих.

Узрок несреће још није познат.

Мистериозни позиви и "паник дугме"

Према незваничним информацијама, Ана је након несреће покушала да успостави два позива. Наводно је у једном тренутку притиснула и "паник дугме", за које се сматра да је било у возилу.

Након што је аутомобил извучен из пропуста, на мјесто несреће у Овчар Бањи стигла је и породица.

Коментари (1)
