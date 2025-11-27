Ужас у БиХ: Дјевојка пријавила полицајце за сексуално узнемиравање

Извор:
Кликс
27.11.2025
20:56
Коментари:3
Дјевојка (18) из Травника пријавила је двојицу полицајаца из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК) да су је сексуално узнемиравали, преноси Кликс.
Дјевојка се јавила редакцији портала Кликса и навела да је поменути догађај пријавила полицији.
Испричала је да су јој, 16. новембра на подручју Витеза, након што је завршила смјену на послу, на паркингу пришла двојица полицајаца. Један од њих је, како је навела, хтио да иде с њим.
Испричала је да је претрпјела вријеђање, псовање и пријетње да ће је казнити, алкотестирати и "скинути с цесте".
Сцена
Ухапшен Урош Ћертић
Један од њих је, како је навела, "откључао аутомобил преко прозора, а затим ушао у и говорио јој да се скине". Навела је да јој је говорио да "га се неће тако лако ријешити".
Из МУП-а СБК су на упит поменутог портала рекли да су полицијски службеници Одјељења за професионалне стандарде и Сектора криминалистичке полиције МУП-а Средњобосанског кантона одмах по сазнању приступили подузимању мјера и радњи из своје надлежности, с циљем утврђивања дисциплинске, али и кривичне одговорности двојице полицијских службеника који се доводе у везу с узнемиравањем младе пунољетне женске особе на подручју Витеза.
Хроника
Познат узрок смрти бебе која је преминула на путу од Коњица до Мостара
"Све активности полиције по питању кривичне одговорности полицијских службеника подузимају се под надзором и упутствима надлежног Кантоналног тужилаштва Травник", навели су.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму