Logo
Large banner

Пропала смјена Маринка Чаваре

Извор:

АТВ

27.11.2025

20:18

Коментари:

2
Пропала смјена Маринка Чаваре
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланици Представничког дома нису подржали приједлог Шемсудина Мехмедовића да се Маринко Чавара смијени из Колегијума овог дома.

Од 35 присутних посланика 20 је било против чиме је пропао још један покушај смјене ХДЗ-овог кадра.

Током расправе Мехмедовића су оптужили да има снажан фокус на Хрвате запослене у институцијама БиХ. Предраг Кожул (ХДЗ) поручио му је да има "непријатељски став" према хрватским посланицима који прелази у опсесију.

Посланик СНСД-а Сања Вулић надовезала се изјавом да Мехмедовић има негативан став према хришћанима.

"Немате ви само негативан став према Хрватима, ви имате негативан став према хришћанима. Ви би сигурно најсретнији били када нас овд‌је не би било. Колико се ви борите за пословник, ми се боримо за хришћанска права", навела је Вулић, рекавши како Мехмедовић врши тортуру.

Подијели:

Тагови:

Marinko Čavara

kolegijum

Predstavnički dom

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"

БиХ

Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"

20 ч

0
Вулић: Имовина припада ентитетима

БиХ

Вулић: Имовина припада ентитетима

22 ч

0
Приједлог закона о државној имовини иде у редовну процедуру

БиХ

Приједлог закона о државној имовини иде у редовну процедуру

22 ч

0
Заједничка сједница оба дома

БиХ

Заједничка сједница оба дома

1 д

0

Више из рубрике

Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"

БиХ

Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"

20 ч

0
ЦИК диже цијену и мијења тендерску документацију за набавку изборних технологија

БиХ

ЦИК диже цијену и мијења тендерску документацију за набавку изборних технологија

20 ч

0
Три жалбе на набавку система за биометријску идентификацију бирача

БиХ

Три жалбе на набавку система за биометријску идентификацију бирача

21 ч

0
Вулић: Имовина припада ентитетима

БиХ

Вулић: Имовина припада ентитетима

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner