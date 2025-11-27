Пропала смјена Маринка Чаваре

Извор:
Посланици Представничког дома нису подржали приједлог Шемсудина Мехмедовића да се Маринко Чавара смијени из Колегијума овог дома.
Од 35 присутних посланика 20 је било против чиме је пропао још један покушај смјене ХДЗ-овог кадра.
Током расправе Мехмедовића су оптужили да има снажан фокус на Хрвате запослене у институцијама БиХ. Предраг Кожул (ХДЗ) поручио му је да има "непријатељски став" према хрватским посланицима који прелази у опсесију.
Посланик СНСД-а Сања Вулић надовезала се изјавом да Мехмедовић има негативан став према хришћанима.
"Немате ви само негативан став према Хрватима, ви имате негативан став према хришћанима. Ви би сигурно најсретнији били када нас овдје не би било. Колико се ви борите за пословник, ми се боримо за хришћанска права", навела је Вулић, рекавши како Мехмедовић врши тортуру.
