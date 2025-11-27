Вулић: Имовина припада ентитетима

Извор:
СРНА
27.11.2025
17:18
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да имовина припада ентитетима и да Република Српска неће дозволити да појединци утрпају Кристијану Шмиту још једну парцелу, попут Вареша, прије његовог одласка из БиХ.
"Све жеље или обећања /Кристијану/ Шмиту договорите се како ћете исплатити, а на рачун грађана Републике Српске то нећете радити и то вам гарантујем", поручила је Вулићева током расправе о захтјеву да се о Приједлогу закона о државној имовини расправља по хитној процедури.
Она је подсјетила да је Савјет безбједности УН Резолуцијом из 1994. године одобрио територијалну подјелу, која је јасно дефинисана и Женевским принципима из 1995. године.
Вулићева је навела да је то одлучено на основу приједлога држава чланица Контакт групе - САД, Велике Британије, Француске, Њемачке и Русије.
"У Женеви су 1995. године, на основу Резолуције Савјета безбједности УН и плана Контакт групе, ФБиХ и Република Српска закључиле уговор познат као Женевски принципи", рекла је Вулићева.
Она је навела да Кристијан Шмит није високи представник, него србомрзац и рушитељ Дејтонског споразума.
Према њеним ријечима, да би неко био високи представник мора имати потврду Савјета безбједности УН, а Шмит то нема.
"Сви проблеми који су настали у постдејтонској БиХ настали су због његовог интервенционизма и недемократског дјеловања", рекла је Вулићева.
