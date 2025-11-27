Logo
Large banner

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Извор:

СРНА

27.11.2025

14:37

Коментари:

1
Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Српски дипломата Бранко Бранковић изјавио је Срни да је посјета мађарског шефа дипломатије Петера Сијарта Републици Српској политички много важнија од начина на који је стигао у Бањалуку, упркос противљењу министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза.

Бранковић је рекао да то што је Сијарто ипак дошао, али цивилним авионом, показује да су Мађари неупоредиво мудрији од људи у Сарајеву и да је сама посјета Бањалуци - политички много важнија од тога да ли ће он доћи пјешке, аутомобилом, војним или било каквим другим авионом.

Арина Сабаленка

Тенис

Арина Сабаленка у изазовном издању

"Хелез је на крају испао смијешан", рекао је Бранковић, који је и некадашњи амбасадор Србије при УН.

Он је оцијенио да је Хелезов потез да забрани слијетање мађарског војног авиона у Бањалуку због подршке лидеру СНСД-а Милораду Додику - државни скандал, те напоменуо да министар одбране, који је члан Савјета министара, не може такву одлуку да донесе без одлуке Савјета министара, што се сматра озбиљним дипломатским гафом.

Бранковић је истакао да се такве ствари рјешавају на други начин, договором између два министарства спољних послова или одбране, ако је ријеч о војном авиону.

"У овакој ситуацији очигледно је да се наставља политика инспирисана Кристијаном Шмитом, који од када је дошао у БиХ ништа друго не ради - него покушава на све начине да Републику Српску и њене функционере дезавуише и ограничава. Када се све сабере, то може много да штети односима БиХ са Мађарском, а не Републике Српске и Мађарске", оцијенио је Бранковић.

Mina Kostic skrin

Сцена

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

Бранковић је указао и на то да мађарска дипломатија има сувише искуства и мудрости да би се спуштали на тако низак ниво, као што је то урадио министар одбране у Савјету министара.

Авион са шефом мађарске дипломатије Петером Сијартом слетио је јутрос на аеродром у Бањалуци, након што је министер обране у Савјету министара Зукан Хелез претходно одбио да изда сагласност за слијетање војног авиона Мађарске на бањалучки аеродром.

Хелез је нагласио да је то урадио јер Сијарто и мађарски премијер Виктор Орбан годинама имају добре односе са Милорадом Додиком.

Подијели:

Тагови:

Зукан Хелез

Петер Сијарто

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

1 д

0
Застава Црна Гора

Регион

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

1 д

0
Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Свијет

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

1 д

0
Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Свијет

Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

1 д

0

Више из рубрике

Министар Амиџић најавио 1.000 КМ уз новембарске плате

БиХ

Министар Амиџић најавио 1.000 КМ уз новембарске плате

1 д

1
Кришто: Нећу поднијети оставку

БиХ

Кришто: Нећу поднијети оставку

1 д

0
Кошарац: Блануша понизио све оне који су дали живот за Републику Српску

БиХ

Кошарац: Блануша понизио све оне који су дали живот за Републику Српску

1 д

1
Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ

БиХ

Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner