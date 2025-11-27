Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Извор:
Српски дипломата Бранко Бранковић изјавио је Срни да је посјета мађарског шефа дипломатије Петера Сијарта Републици Српској политички много важнија од начина на који је стигао у Бањалуку, упркос противљењу министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза.
Бранковић је рекао да то што је Сијарто ипак дошао, али цивилним авионом, показује да су Мађари неупоредиво мудрији од људи у Сарајеву и да је сама посјета Бањалуци - политички много важнија од тога да ли ће он доћи пјешке, аутомобилом, војним или било каквим другим авионом.
"Хелез је на крају испао смијешан", рекао је Бранковић, који је и некадашњи амбасадор Србије при УН.
Он је оцијенио да је Хелезов потез да забрани слијетање мађарског војног авиона у Бањалуку због подршке лидеру СНСД-а Милораду Додику - државни скандал, те напоменуо да министар одбране, који је члан Савјета министара, не може такву одлуку да донесе без одлуке Савјета министара, што се сматра озбиљним дипломатским гафом.
Бранковић је истакао да се такве ствари рјешавају на други начин, договором између два министарства спољних послова или одбране, ако је ријеч о војном авиону.
"У овакој ситуацији очигледно је да се наставља политика инспирисана Кристијаном Шмитом, који од када је дошао у БиХ ништа друго не ради - него покушава на све начине да Републику Српску и њене функционере дезавуише и ограничава. Када се све сабере, то може много да штети односима БиХ са Мађарском, а не Републике Српске и Мађарске", оцијенио је Бранковић.
Бранковић је указао и на то да мађарска дипломатија има сувише искуства и мудрости да би се спуштали на тако низак ниво, као што је то урадио министар одбране у Савјету министара.
Авион са шефом мађарске дипломатије Петером Сијартом слетио је јутрос на аеродром у Бањалуци, након што је министер обране у Савјету министара Зукан Хелез претходно одбио да изда сагласност за слијетање војног авиона Мађарске на бањалучки аеродром.
Хелез је нагласио да је то урадио јер Сијарто и мађарски премијер Виктор Орбан годинама имају добре односе са Милорадом Додиком.
