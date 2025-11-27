Министар Амиџић најавио 1000 КМ уз новембарске плате

Извор:
АТВ
27.11.2025
13:33
Коментари:1
Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, др Срђан Амиџић, разговарао је 26. новембра 2025. године са представницима Синдиката о материјалном положају запослених у институцијама Босне и Херцеговине.
Сумирани су досадашњи резултати и утврђени планови за наредни период:
Запослени у институцијама БиХ добиће једнократну накнаду у износу од 1.000 КМ, која ће бити исплаћена уз новембарску плату. Синдикати су истакли захвалност на досадашњој сарадњи и чињеници да је, на приједлог Министарства финансија и трезора БиХ, сав вишак средстава остварен током 2025. године усмјерен управо радницима.
Република Српска
Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске
Договорено је да се настави заједнички рад на усвајању измјена Закона о платама и накнадама, како би се омогућила ретроактивност исплате плата и накнада, и како би примања запослених била обрачуната по основици 690,86 КМ.
Министарство финансија и трезора БиХ обезбиједило је средства како би запослени имали примања на бази основице 690,86 КМ током 2026. године.
Министар Амиџић позвао је све политичке актере на одговорност и јединство, и нагласио да је недопустиво да се питања материјалног положаја запослених користе као средство за политичка условљавања и у популистичке сврхе, што је био случај са недавно усвојеним буџетом за 2025. годину. Истовремено је истакао да ће системска и добро планирана рјешења обезбиједити конкретне резултате, стабилност примања и дугорочну сигурност за све запослене у институцијама БиХ.
Бања Лука
Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци
Представници синдиката захвалили су се на доброј сарадњи у унапређењу положаја запослених.
Најновије
Најчитаније
14
37
14
31
14
27
14
23
14
15
Тренутно на програму