Министар Амиџић најавио 1000 КМ уз новембарске плате

Извор:

АТВ

27.11.2025

13:33

Коментари:

1
Министар Амиџић најавио 1000 КМ уз новембарске плате
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, др Срђан Амиџић, разговарао је 26. новембра 2025. године са представницима Синдиката о материјалном положају запослених у институцијама Босне и Херцеговине.

Сумирани су досадашњи резултати и утврђени планови за наредни период:

Запослени у институцијама БиХ добиће једнократну накнаду у износу од 1.000 КМ, која ће бити исплаћена уз новембарску плату. Синдикати су истакли захвалност на досадашњој сарадњи и чињеници да је, на приједлог Министарства финансија и трезора БиХ, сав вишак средстава остварен током 2025. године усмјерен управо радницима.

Петер Сијарто

Република Српска

Тришић Бабић: Потврда и доказ успјешне сарадње Српске и Мађарске

Договорено је да се настави заједнички рад на усвајању измјена Закона о платама и накнадама, како би се омогућила ретроактивност исплате плата и накнада, и како би примања запослених била обрачуната по основици 690,86 КМ.

Министарство финансија и трезора БиХ обезбиједило је средства како би запослени имали примања на бази основице 690,86 КМ током 2026. године.

Министар Амиџић позвао је све политичке актере на одговорност и јединство, и нагласио да је недопустиво да се питања материјалног положаја запослених користе као средство за политичка условљавања и у популистичке сврхе, што је био случај са недавно усвојеним буџетом за 2025. годину. Истовремено је истакао да ће системска и добро планирана рјешења обезбиједити конкретне резултате, стабилност примања и дугорочну сигурност за све запослене у институцијама БиХ.

Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

Представници синдиката захвалили су се на доброј сарадњи у унапређењу положаја запослених.

Коментари (1)
