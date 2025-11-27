Logo
Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

Извор:

Српскаинфо

27.11.2025

12:54

Коментари:

0
Нестали цуко Флопи
Фото: Уступљена фотографија

Власница пса Флопија, који је нестао 20. новембра, испричала је за Српскаинфо да сваког дана и вечери заједно са члановима породице и пријатељима трага за њим, али засад безуспјешно.

Флопи је побјегао у тренутку када је њеног супруга на пјешачком прелазу ударио аутомобил.

"Муж је добро, вољела бих да знам да је Флопи на сигурном, само да није на отвореном", рекла је она.

Испричала је да је у претходним данима пас примјећен код Градског олимпијског базена, а затим и у кругу Инцела због чега су га претходне ноћи на том подручју тражили до 1 час иза помоћи.

До саобраћајне несреће дошло је на пјешачком прелазу код предузећа Топлана, а Флопи је отрчао у правцу Инцела.

У петак у 20 часова планирали су организовано тражење, а потрага ће почети од локације са које је пас отрчао.

ilu-ruža-28082025

Сцена

Пјевачица (32) преминула након естетске операције

Власници су понудили награду особи која га успије пронаћи, а ако се то деси током организованог тражења, 500 КМ намијењених за награду уплатиће Азилу за псе на Мањачи.

"Велики је интерес наших суграђана да се укључе у сутрашњу потрагу. Надам се да ћемо га успјети пронаћи", рекла је власница.

Сви примјете Флопија могу да позову број 065/936-827 и власници ће одмах доћи по њега, пише Српскаинфо.

Коментари (0)
