На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени

Извор:
СРНА
27.11.2025
12:31
У Хрватској су се данас поновно забијелили Мосор, Биоково, Динара, Свилаја и Камешница, а снијег и сусњежица почели су јутрос да падају и у вишим насељима Далматинске загоре, укључујући подручје Студенаца, Свиба, Ловрећа и Каменског.
У Далматинској загори сњежна граница спустила се у на 800 метара надморске висине, а на планинама на обали на око 1000 метара.
У већем дијелу регије је облачно, а од Шибеника до Макарске и кишовито, док је јужне вјетрове замијенила бура која пуше дуж цијеле обале и доноси осјетно хладнији зрак.
Сињал на Динари јутрос је био најхладнији у Хрватској са минус седам степени Целзијусових, Велика Дувјакуша са минус шест, а осјећај као да је минус 16 степени, преноси портал Далмација данас.
