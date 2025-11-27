Logo
Large banner

На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени

Извор:

СРНА

27.11.2025

12:31

Коментари:

1
На Динари минус седам, а осјећај као да је минус 16 степени
Фото: РТРС

У Хрватској су се данас поновно забијелили Мосор, Биоково, Динара, Свилаја и Камешница, а снијег и сусњежица почели су јутрос да падају и у вишим насељима Далматинске загоре, укључујући подручје Студенаца, Свиба, Ловрећа и Каменског.

У Далматинској загори сњежна граница спустила се у на 800 метара надморске висине, а на планинама на обали на око 1000 метара.

У већем дијелу регије је облачно, а од Шибеника до Макарске и кишовито, док је јужне вјетрове замијенила бура која пуше дуж цијеле обале и доноси осјетно хладнији зрак.

Hitna pomoć

Хроника

Познато стање повријеђених у пожару у хранитељској кући за старе у Зајечару

Сињал на Динари јутрос је био најхладнији у Хрватској са минус седам степени Целзијусових, Велика Дувјакуша са минус шест, а осјећај као да је минус 16 степени, преноси портал Далмација данас.

Подијели:

Таг:

Dinara

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

Градови и општине

Минић: Сијарто више пута показао да стоји уз нас

2 ч

0
Познато стање повријеђених у пожару у хранитељској кући за старе у Зајечару

Хроника

Познато стање повријеђених у пожару у хранитељској кући за старе у Зајечару

2 ч

0
Igračke

Свијет

Са тржишта ЕУ уклоњено 16,6 милиона пакета штетних играчака

2 ч

0
Кришто: Нећу поднијети оставку

БиХ

Кришто: Нећу поднијети оставку

2 ч

0

Више из рубрике

У Словенији ступа на снагу тзв. Шутаров закон

Регион

У Словенији ступа на снагу тзв. Шутаров закон

3 ч

0
Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени

Регион

Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени

3 ч

0
Због олујног вјетра бројна ограничења у вожњи

Регион

Због олујног вјетра бројна ограничења у вожњи

5 ч

0
Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера

Регион

Познато шта су јели ђаци који су се отровали у школи: Међу њима и син премијера

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

14

44

Са њима се не исплати свађати: Три најтврдоглавија знака Зодијака

14

41

Одбори Партизана једногласно одлучили о оставци Жељка Обрадовића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner