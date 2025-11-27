Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени

Извор:
27.11.2025
11:04
Нестала је 32-годишња инфлуенсерка Стефани Пајпер из Граца. Након што је у Словенији ухапшен њен повремени дечко, полиција је привела још двије особе из његове породице, брата и очуха.
Расте страх од најгорег исхода у случају који је потресао Аустрију, пише Кроне.
Познатој инфлуенсерки губи се сваки траг од недјеље, 23.новембра.
Након повратка са божићне забаве око 7 сати, пријатељици је послала поруку да је сигурно стигла кући. Касније тог дана, у рано послијеподне, требало је да се појави на фотографисању у центру Граца, али се није појавила. Њен нестанак пријављен је полицији у вечерњим сатима.
Догађаји су се након пријаве одвијали филмском брзином. Већ у ноћи ка понедјељку, у пограничном подручју између Штајерске и Словеније, ухапшен је њен 31-годишњи дечко Петер М., са којим је годинама била у повременој вези.
Сумње су се појачале када је његов црвени голф пронађен спаљен на паркингу казина Монд уз гранични прелаз Шпиље.
Истражитељи вјерују да је тиме покушао да прикрије трагове злочина, али несталој жени и даље нема ни трага. Осумњичени Словенац тренутно се налази у притвору у својој домовини, а јуче се одлучивало о могућем изручењу.
Словеначке власти јуче су извршиле претрес куће његове баке и претраживале шуме у пограничном подручју.
Услиједио је нови шок када је портпарол Државног тужилаштва у Грацу Арнулф Румполд потврдио да су ухапшена још двојица мушкараца. Сумња се да су брат и очух бившег дечка такође повезани са нестанком младе жене.
У међувремену, комшија 32-годишњакиње потврдио је да је видио осумњиченог дечка на степеништу њене зграде у Грацу отприлике у вријеме нестанка, што отвара могућност да ју је тамо чекао у засједи. Истрага је у току.
