Нестала популарна инфлуенсерка: Момак, његов брат и очух приведени

27.11.2025

11:04

27.11.2025
Нестала је 32-годишња инфлуенсерка Стефани Пајпер из Граца. Након што је у Словенији ухапшен њен повремени дечко, полиција је привела још двије особе из његове породице, брата и очуха.

Расте страх од најгорег исхода у случају који је потресао Аустрију, пише Кроне.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској

Познатој инфлуенсерки губи се сваки траг од недјеље, 23.новембра.

Након повратка са божићне забаве око 7 сати, пријатељици је послала поруку да је сигурно стигла кући. Касније тог дана, у рано послијеподне, требало је да се појави на фотографисању у центру Граца, али се није појавила. Њен нестанак пријављен је полицији у вечерњим сатима.

Догађаји су се након пријаве одвијали филмском брзином. Већ у ноћи ка понедјељку, у пограничном подручју између Штајерске и Словеније, ухапшен је њен 31-годишњи дечко Петер М., са којим је годинама била у повременој вези.

Сумње су се појачале када је његов црвени голф пронађен спаљен на паркингу казина Монд уз гранични прелаз Шпиље.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко се обратио Зеленском: Сада имаш Одесу и Николајев, а можеш их ускоро изгубити

Комшија Петера М. видио на степеништу зграде

Истражитељи вјерују да је тиме покушао да прикрије трагове злочина, али несталој жени и даље нема ни трага. Осумњичени Словенац тренутно се налази у притвору у својој домовини, а јуче се одлучивало о могућем изручењу.

Словеначке власти јуче су извршиле претрес куће његове баке и претраживале шуме у пограничном подручју.

Услиједио је нови шок када је портпарол Државног тужилаштва у Грацу Арнулф Румполд потврдио да су ухапшена још двојица мушкараца. Сумња се да су брат и очух бившег дечка такође повезани са нестанком младе жене.

Национална гарда-27112025

Свијет

ФБИ истражује пуцњаву у Вашингтону као потенцијални чин тероризма

У међувремену, комшија 32-годишњакиње потврдио је да је видио осумњиченог дечка на степеништу њене зграде у Грацу отприлике у вријеме нестанка, што отвара могућност да ју је тамо чекао у засједи. Истрага је у току.

