Цвијановић: Почасни докторат израз дубоког поштовања Српске према Мађарској

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изразила је жељу да почасни докторат Универзитета у Бањалуци, који је данас уручен министру спољних послова и трговине Петеру Сијарту, буде препознат као знак дубоког поштовања Републике Српске и њене академске елите према министру Сијарту лично и његовој држави Мађарској, коју на изузетан начин представља.
Обраћање Цвијановић на свечаности у Бањалуци на којој је министру Сијарту уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци Срна преноси у цијелости:
Велика ми је част што данас имам прилику да се обратим на овој свечаној церемонији коју је уприличио Универзитет у Бањалуци. Почетком мјесеца, са поносом смо обиљежили велики јубилеј - 50 година његовог постојања и успјешног рада.
Уз други јавни универзитет, онај у Источном Сарајеву, Универзитет у Бањалуци је срце нашег високообразовног система и једна од најважнијих и најугледнијих институција у Републици Српској.
Утолико је веће моје задовољство због високог признања које је управо ова институција додијелила министру Сијарту, искреном и доказаном пријатељу Републике Српске.
Добро се познајемо и успјешно сарађујемо дуги низ година. Из прве руке могу да посвједочим да је ријеч о врхунском професионалцу и врсном дипломати од Формата.
Министар Сијарто је примјер дипломате какав се, нажалост, у данашњој Европи ријетко може срести. Тамо гдје дипломатија говори језиком конфликта, он говори језиком мира. Тамо гдје се гуши дијалог, он настоји да га афирмише и оживи. Тамо гдје се заузимају стране и подстичу непријатељства, он гради мостове сарадње и разумијевања.
И то је оно што је, рекла бих, више него икада потребно савременом свијету, а поготово Европи у којој је она истинска дипломатија готово замрла.
Ми из Републике Српске то препознајемо и зато високо цијенимо позицију Мађарске са којом дијелимо многе заједничке ставове и вриједности. На истој смо страни - на страни мира, дијалога и сувереног права сваке земље да самостално доноси одлуке у интересу својих грађана. Увјерена сам да је то једини исправан пут и да ћемо на њему заједно истрајати.
Поносна сам на пријатељске везе Мађарске и Републике Српске које се у континуитету успјешно развијају. То потврђује и данашња посјета министра Сијарта, као и јучерашњи састанак предсједника Милорада Додика и премијера Виктора Орбана у Будимпешти. Захвална сам двојици лидера, Орбану и Додику, који су успоставили снажне темеље наше сарадње, базиране на међусобном уважавању и разумијевању.
Заједно са премијером Орбаном, министар Сијарто је пружио немјерљив допринос, како јачању односа Мађарске и Републике Српске, тако и међународној афирмацији наше Републике. Захваљујући нашим мађарским пријатељима, наш глас се данас чује на многим важним адресама широм Европе и свијета. На томе смо нашем драгом пријатељу, министру Сијарту веома захвални.
Драги Петер, Због свега наведеног, сматрам да је признање које Вам је данас уручено и више него заслужено. Желим да га препознате као знак дубоког поштовања Републике Српске и њене академске елите, према Вама лично, као и према Вашој држави коју на изузетан начин представљате.
Увјерена сам да ћемо наставити да једнако успјешно развијамо наше односе, у интересу наших пријатељских народа. Република Српска памти времена када није имала много пријатеља у свијету. Утолико их данас више цијенимо, а Ви сте много пута доказали да спадате у ред оних највећих.
Хвала Вам на томе и честитам од срца на овом заслуженом признању.
Нека живи Мађарска! Нека живи Република Српска и наше пријатељство!
