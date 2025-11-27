Сијарто у посјети Универзитету у Бањалуци: Уручење почасног доктората

27.11.2025
Министар иностраних послова Мађарске Петер Сијарто у посјети је Универзитету у Бањалуци гдје му је уручен почасни докторат.
Универзитет у Бањалуци додјељује почасне докторате истакнутим личностима из земље и иностранства за изузетан допринос у различитим областима, а до сада је додијељено 14 ових престижних признања.
Уручењу почасног доктората присуствују и в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Република Српска
Сијарто слетио у Бањалуку
Сијарта је јутрос на бањалучком аеродрому дочекао министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Шеф мађарске дипломатије допутовао је у Бањалуку иако је министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез поново направио међународни скандал и одбио да да сагласност Сијарту за слијетање војним авионом Мађарске на аеродром у Бањалуци.
