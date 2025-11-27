Од 1. децембра анкетно истраживање пољопривредних газдинстава

Извор:
АТВ
27.11.2025
09:29
Коментари:0
Републички завод за статистику ће у периоду од 1. до 15. децембра реализовати анкетно истраживање под називом "Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, 2025".
Анкетом ће бити обухваћенo око 5.000 пољопривредних газдинства, од чега око 4.600 породичних и 400 газдинстава правних лица и предузетника лоцираних на територији Републике Српске. Анкетирање пољопривредних газдинстава ће путем телефона радити обучени и овлаштени анкетара Завода, саопштено је из Завода.
Свијет
Сијарто слетио у Бањалуку
Овом статистичком активношћу ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама, методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о кориштеном пољопривредном земљишту, оствареној производњи, засијаним површинама у јесењој сјетви, површини и цијени земљишта узетог у закуп, као и подаци о бројном стању стоке и оствареној сточарској производњи.
Анкета представља редовно статистичко истраживање на узорку које се проводи у годишњој динамици.
Прикупљени подаци о пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске, наводи се у саопштењу.
БиХ
Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ
Из Републичког завода за статистику позивају сва пољопривредна газдинства која су обухваћена овим анкетним истраживањем да прихвате сарадњу и дају коректне одговоре овлаштеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху ове анкете.
Република Српска
6 ч3
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
16 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму