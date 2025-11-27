Logo
Тешка несрећа у Бањалуци, повријеђена једна особа

27.11.2025

09:18

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос, 27. новембра, на западном транзиту у Бањалуци, а према незваничним информацијама повријеђена је најмање једна особа

Једна особа лежи на цести, а бројни грађани су пришли да јој пруже помоћ.

илу-радијатор-02092025

Савјети

Једноставан трик који ће дом учинити топлијим за само неколико минута

"Чини се да је повријеђена старија особа, жива је. Држе му/јој главу", пишу Независне.

Незванично, аутомобил је ударио пјешака.

Саобраћај у овом дијелу је значајно отежан и већ се ствара колона аутомобила у застоју.

