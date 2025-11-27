Тешка несрећа у Бањалуци, повријеђена једна особа

27.11.2025
09:18
Коментари:0
Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос, 27. новембра, на западном транзиту у Бањалуци, а према незваничним информацијама повријеђена је најмање једна особа
Једна особа лежи на цести, а бројни грађани су пришли да јој пруже помоћ.
Савјети
Једноставан трик који ће дом учинити топлијим за само неколико минута
"Чини се да је повријеђена старија особа, жива је. Држе му/јој главу", пишу Независне.
Незванично, аутомобил је ударио пјешака.
Саобраћај у овом дијелу је значајно отежан и већ се ствара колона аутомобила у застоју.
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму