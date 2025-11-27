У Београду заплијењено 12 килограма кокаина, ухапшене двије особе

Извор:
СРНА
27.11.2025
08:47
Полиција је у Београду ухапсила је два лица, а претресом станова и возила које су осумњичени користили пронашла и заплијенила 12 килограма кокаина и три путничка возила, изјавио је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Лица чији су иницијали Ј.Д. и Д.Ј. ухапшена су због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет дроге.
"Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду", рекао је Дачић.
У акцији су учествовали припадници МУП-а Србије, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, саопштено је из МУП Србије.
