У Београду заплијењено 12 килограма кокаина, ухапшене двије особе

Извор:

СРНА

27.11.2025

08:47

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полиција је у Београду ухапсила је два лица, а претресом станова и возила које су осумњичени користили пронашла и заплијенила 12 килограма кокаина и три путничка возила, изјавио је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Лица чији су иницијали Ј.Д. и Д.Ј. ухапшена су због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет дроге.

Полиција Србија

Хроника

Тешка саобраћајна несрећа, погинуле четири особе

"Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду", рекао је Дачић.

У акцији су учествовали припадници МУП-а Србије, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, саопштено је из МУП Србије.

zaplijenjena droga

Београд

