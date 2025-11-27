Изабран пацијент из Српске за руску вакцину против рака

27.11.2025
Први пацијент из Србије који је оболио од малигног малинома требало би наредних дана да прими тек одобрену руску персонализовану мРНА вакцину против рака. И пацијент из Републике Српске испуњава критеријуме потребне да прими ову вакцину и тренутно се ради на стварању услова да отпутује у Русију.
Ријеч је о револуционарној, потпуно персонализованој вакцини која се израђује за сваког пацијента појединачно.
О значају ове вакцине, али и о могућности одласка пацијената из Републике Српске у Москву у Јутарњем програму РТРС-а говорили су онколог Зденка Гојковић и декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.
Гојковићева је рекла да је у Републици Српској изабран прихватљив пацијент за ову врсту лијечења, који је још увијек под имуном терапијом и чија је болест под контролом.
- Имамо спремног и сљедећег пацијента, документација ја припремљена - рекла је Гојковићева.
Она је појаснила процедуру лијечења.
- Потребно је узети узорак тумора и крви пацијента. Технологијом се сензибилишу имуне ћелије на ћелије рака и те се ћелије враћају пацијенту, а процедура траје до два мјесеца - навела је Гојковићева.
Шкрбић је навео да изабрани пацијент мора да оде у Русију, гдје му узимају дио тумора и узорак крв, након чега почиње производња вакцине.
Шкрбић је појаснио да није ријеч о класичној вакцини, већ персонализованом лијеку.
- Остале вакцине су терапијске процедуре које имају за циљ да спиријече настанак болести, а овдје се каже вакцина због технологије припреме перонализованог лијека, модерне технологије генског секвенционирања. Нађе се мјесто мутације и ту праве вакцину за пацијента, обогаћују његове имунске ћелије. Кад се врате ћелије пацијенту оне препознају тумор као страно тијело и нападају га - рекао је он.
Шкрбић је додао да се малигне ћелије стално стварају у сваком човјеку, али да их имунски систем рјешава. Проблем настаје, каже, када дође до попуштања механизма, јер тада тумор почне да буја због тога што имунске ћелије не реагују, а још увијек се не зна зашто се то дешава.
Он је рекао да постоји и проблем због немогућности директног плаћања са Русијом која је под санкцијама, што ствара додатне компликације за пацијенте којима ФЗО финансира лијечење.
Творац вакцине против меланома је директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинцбург, који је направио и вакцину против рака персонализовану за сваки одређени тумор и сваког одређеног пацијента која се заснива на информационој РНК.
