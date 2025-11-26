Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове

26.11.2025
Само једна намирница има моћ да препороди пушаче – одлична је за срце и крвне судове, богата витаминима и минералима.
Парадајз – сјајна намирница за срце коју сваки пушач треба да конзумира!
Парадајз је изузетно корисна намирница коју многи не једу довољно често, иако је препун витамина и минерала кључних за здравље нерава и нормалну циркулацију крви. Посебно је значајан за пушаче, јер може помоћи у смањењу штете изазване конзумирањем дувана.
Кувањем парадајза повећава се ниво ликопена, снажног антиоксиданса, што га чини још кориснијим у односу на сирови парадајз. Зато је препоручљиво укључити кувани парадајз у свакодневну исхрану.
Парадајз је богат витамином Ц, природним антиоксидантом који помаже у одржавању сјаја и здравља коже. Осим тога, садржи витамин А, гвожђе и калиј, који су кључни за очување здравља нерава и нормалне циркулације. Присуство витамина К доприноси правилном згрушавању крви.
Захваљујући кумаринској и хлорогенској киселини, парадајз може ублажити штетне ефекте конзумирања цигарета, па је корисно да га пушачи редовно конзумирају.
Парадајз је одличан избор за оне који желе смршати. Садржи мало калорија и пуно влакана, што доприноси дужем осјећају ситости и олакшава губитак масних наслага. Редовно конзумирање парадајза може бити драгоцјен додатак уравнотеженој исхрани.
Иако се парадајз често сматра поврћем због начина узгоја и кулинарске примјене, технички гледано – он је воће. Европљани су први почели да га посматрају као воће, али у свакодневној употреби често се сврстава међу поврће због своје употребе у јелима.
