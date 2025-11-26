Logo
Large banner

Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове

26.11.2025

16:57

Коментари:

0
Само једна намирница има моћ да препороди пушаче: Одлична за срце и крвне судове
Фото: АТВ

Само једна намирница има моћ да препороди пушаче – одлична је за срце и крвне судове, богата витаминима и минералима.

Парадајз – сјајна намирница за срце коју сваки пушач треба да конзумира!

Парадајз је изузетно корисна намирница коју многи не једу довољно често, иако је препун витамина и минерала кључних за здравље нерава и нормалну циркулацију крви. Посебно је значајан за пушаче, јер може помоћи у смањењу штете изазване конзумирањем дувана.

Кувани парадајз – још здравији избор

Кувањем парадајза повећава се ниво ликопена, снажног антиоксиданса, што га чини још кориснијим у односу на сирови парадајз. Зато је препоручљиво укључити кувани парадајз у свакодневну исхрану.

Здрава и блистава кожа

Парадајз је богат витамином Ц, природним антиоксидантом који помаже у одржавању сјаја и здравља коже. Осим тога, садржи витамин А, гвожђе и калиј, који су кључни за очување здравља нерава и нормалне циркулације. Присуство витамина К доприноси правилном згрушавању крви.

Захваљујући кумаринској и хлорогенској киселини, парадајз може ублажити штетне ефекте конзумирања цигарета, па је корисно да га пушачи редовно конзумирају.

Савезник у мршављењу

Парадајз је одличан избор за оне који желе смршати. Садржи мало калорија и пуно влакана, што доприноси дужем осјећају ситости и олакшава губитак масних наслага. Редовно конзумирање парадајза може бити драгоцјен додатак уравнотеженој исхрани.

Воће или поврће?

Иако се парадајз често сматра поврћем због начина узгоја и кулинарске примјене, технички гледано – он је воће. Европљани су први почели да га посматрају као воће, али у свакодневној употреби често се сврстава међу поврће због своје употребе у јелима.

Подијели:

Тагови:

pušenje

здравље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

Здравље

Ослањање на вјештачку интелигенцију штетно по ментално здравље

1 д

0
Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

Здравље

Ваше срце је вјероватно старије него што мислите: Ево шта открива нови калкулатор ризика

1 д

0
Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

Здравље

Шта се дешава у тијелу када касно вечерате, а не доручкујете?

1 д

0
Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

Здравље

Овај напитак су наше баке кувале зими: Спас је за прехладу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner