Амерички Сенат забранио употребу војске против Венецуеле

Извор:

СРНА

08.01.2026

18:10

Амерички Сенат забранио употребу војске против Венецуеле

Амерички Сенат усвојио је резолуцију којом се забрањује употреба оружаних снага против Венецуеле.

Резолуција је усвојена са 52 гласа "за" и 47 "против".

САД су 3. јануара покренуле масовни напад на Венецуелу и заробиле предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес, након чега су они одведени у Њујорк.

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да ће се Мадуро и Флоресова суочити са суђењем због умијешаности у "наркотероризам" и пријетњу по САД.

Русија, Кина и Сјеверна Кореја су оштро осудиле акције САД. Руско Министарство спољних послова изразило је солидарност са венецуеланским народом и позвало на ослобађање Мадура и његове супруге, као и на спречавање даље ескалације ситуације.

Тагови:

Америка

Venecuela

