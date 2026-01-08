Амерички Сенат забранио употребу војске против Венецуеле

Извор:
Амерички Сенат усвојио је резолуцију којом се забрањује употреба оружаних снага против Венецуеле.
Резолуција је усвојена са 52 гласа "за" и 47 "против".
САД су 3. јануара покренуле масовни напад на Венецуелу и заробиле предсједника Николаса Мадура и његову супругу Силију Флорес, након чега су они одведени у Њујорк.
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да ће се Мадуро и Флоресова суочити са суђењем због умијешаности у "наркотероризам" и пријетњу по САД.
Русија, Кина и Сјеверна Кореја су оштро осудиле акције САД. Руско Министарство спољних послова изразило је солидарност са венецуеланским народом и позвало на ослобађање Мадура и његове супруге, као и на спречавање даље ескалације ситуације.
