Седмично се у ФБиХ пријави 10 хиљада обољелих

На подручју Федерације БиХ седмично се пријави близу 10 хиљада новообољелих од респираторних инфекција које доводе до настанка болести сличној грипу. Због тога надлежни наводе важност мјера превенције, а на прво мјесто стављају имунизацију.
Грипа је широко распрострањена у Федерацији Босне и Херцеговине, с трендом раста, а како је рекао шеф Службе за епидемиологију заразних болести у федералном Заводу за јавно здравство Сањин Муса, у том ентитету се седмично пријави оквирно десет хиљада случајева респираторних инфекција.
"Од почетка 12. мјесеца биљежимо пораст броја пацијената који се јављају у амбуланте примарне здравствене заштите са симптомима респираторних болести. Овај пораст је вођен циркулацијом вируса грипе. Активност грипа је у порасту три до четири седмице раније него у претходним сезонама. Циркулација респираторног синцицијског вируса (РСВ) се такође се полако повећава с ниских нивоа од краја децембра", казао је Муса.
Ове сезоне доминантна је грипа А, подтип А(Х3Н2), а филогенетска анализа сојева А(Х3Н2) указује на генетске промјене, које могу утицати на карактеристике вируса.
"С 52. седмицом 2025. године, биљежи се и повећање броја хоспитализованих због тешких акутних респираторних инфекција. Међу хоспитализованим пацијентима у јединици за сентинел надзор над грипом у КЦУС, скоро 25 одсто пацијената је позитивно на грип. Текућа сезона ће вјероватно бити обиљежена значајним утицајем грипа на обољевање, због нешто измијењених карактеристика вируса", додаје Муса.
Заштита коју пружа вакцина против грипе је и даље значајна, нарочито за ризичне групе, односно особе преко 65 година и с хроничним обољењима. Муса наглашава да још увијек није касно за вакцинацију.
"Друге превентивне мјере подразумијевању респираторну хигијену и хигијену руку, као и подузимање мјера опреза при појави симптома како би спријечили ширење, нарочито уколико се у окружењу налазе особе које припадају ризичним скупинама", навео је Муса.
Грипа је заразна болест узрокована вирусом грипа (типови А и Б узрокују сезонску грип), а разликује се од осталих респираторних болести, нпр. прехладе, по наглом почетку и развоју симптома болести.
Карактерише је висока тјелесна температура (38 степени и више), главобоља, општа малаксалост, цурење из носа, грлобоља и кашаљ. Грипа се преноси капљично и то кашљањем, кихањем и говором.
Затворени простори посебно су погодни за ширење грипе, која се може пренијети и контактом нечистим рукама и преко предмета. У раздобљу сезоне грипе препоручује се више личне, посебно респираторне, хигијене и хигијене простора у којем се борави.
Све добне групе могу бити захваћене, али озбиљне болести, компликације и смртни исходи од грипе чешћи су међу старијима од 65 година и хроничним болесницима без обзира на животну доб.
