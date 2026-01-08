Logo
РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Хидрометеоролошки завод Републике Српске послао је упозорење због екстремно хладног времена које се очекује вечерас и сутра.

У четвртак 08.01. увече, у ноћи ка петку и у петак 09.01. ујутру очекује се врло хладно вријеме уз јак мраз.

Минималне температуре од -16°С до -10°С, на југу до -4°С, у брдско-планинским предјелима и до -20°С, саопштено је из РХМЗ.

Прогноза за петак

Током јутра и преподнева на југу и западу постепено наоблачење уз падавине, а постепено ће јачати и јужни вјетар. Облачност са падавинама ће се током дана ширити даље ка сјеверу и истоку. Доћи ће и до пораста температуре. На југу ће падати киша, а у осталим предјелима ће се мијешати киша која се леди при тлу, сусњежица и снијег. Ветар ће наставити да јача у већини предјела осим на крајњем сјеверу. На југу и западу се очекују нешто јаче падавине, док ће најмање падавина бити на истоку.

