Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

08.01.2026

14:00

снијег Бањалука
Фото: Уступљена фотографија

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити облачно уз кишу, сусњежицу и снијег, али и веома хладно вријеме, уз распон температуре од минималних минус 20 до максималних око шест степени Целзијусових.

Ујутру ће бити ведро и врло хладно уз јак мраз, а током јутра и прије подне на југу и западу очекује се постепено наоблачење, уз падавине и јачање јужног вјетра, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Granicna policija BiH

Хроника

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Облачност са падавинама ће се током дана ширити даље ка сјеверу и истоку, доћи ће и до пораста температуре ваздуха - на југу ће падати киша, а у осталим предјелима ће се мијешати киша која се леди при тлу, сусњежица и снијег.

Дуваће слаб до умјерен, повремено јак јужни вјетар, а на крајњем сјеверу слаб и промјенљив.

Минимална температура ваздуха биће од минус 16 до минус 10, на југу до минус четири степена, у вишим предјелима и понегдје на сјевероистоку још хладније и до минус 20 степени Целзијусових.

Максимална температура ваздуха биће од минус два на крајњем сјеверу и у вишим предјелима до шест степени Целзијусових, понегдје на југу и западу и неколико степени топлије.

Цвијан Симић

Хроника

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

У Републици Српској и ФБиХ данас, прије подне било је промјенљиво вријеме, уз постепено разведравање са запада, док је снијег падао на истоку, сјевероистоку и у централном дијелу, саопштено је из Федералнох хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Соколац минус седам, Мраковица и Чемерно минус шест, Кнежево минус пет, Нови Град и Хан Пијесак минус четири, Гацко, Мркоњић Град, Сребреница и Сарајево минсу три, Бијељина, Приједор, Рудо, Бихаћ и Тузла минус два, Добој, Зворник и Фоча минус један, Вишеград нула, Бугојно и Дрвар један, Бањалука и Билећа два, Мостар четири, те Требиње пет степени Целзијусових.

Временска прогноза

РХМЗ

