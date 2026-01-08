Слоган "Живјеће огњиште" на информативним порталима на ауто-путевима

Осим тога, "Аутопутеви Републике Српске" ће и ове године 9. јануара омогућити бесплатну вожњу свим дионицама ауто-путева у Српској - симболичним подизањем рампи на свакој наплатној станици.

- Тим гестом, `Аутопутеви Републике Српске` поручују свим грађанима Републике Српске да дођу у Бањалуку и присуствују свечаностима поводом најзначанијег датума у историји наше Републике - 9. јануара - истакнуто је у саопштењу.

Један ешалон "Аутопутева Републике Српске" учествоваће сутра у свечаном дефилеу на Тргу Крајине у Бањалуци са почетком у 12.00 часова.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.