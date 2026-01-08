Logo
Слоган "Живјеће огњиште" на информативним порталима на ауто-путевима

08.01.2026

13:16

Коментари:

0
Натпис на аутопутевима поводом Дана Републике
Фото: СРНА

Овогодишњи слоган обиљежавања 9. јануара "Живјеће огњиште" од поноћи ће бити видљив на свим информативним порталима изнад ауто-путева у Републици Српској, а свечарску атмосферу у част Дана Републике додатно употпуњују и заставе Српске којима су окићене све дионице ауто-путева.

Осим тога, "Аутопутеви Републике Српске" ће и ове године 9. јануара омогућити бесплатну вожњу свим дионицама ауто-путева у Српској - симболичним подизањем рампи на свакој наплатној станици.

Саво Минић

Република Српска

Минић честитао дан Републике и Дан бораца

- Тим гестом, `Аутопутеви Републике Српске` поручују свим грађанима Републике Српске да дођу у Бањалуку и присуствују свечаностима поводом најзначанијег датума у историји наше Републике - 9. јануара - истакнуто је у саопштењу.

Један ешалон "Аутопутева Републике Српске" учествоваће сутра у свечаном дефилеу на Тргу Крајине у Бањалуци са почетком у 12.00 часова.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

илу-снијег-02102025

Градови и општине

Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.

