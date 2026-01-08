Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

Извор:
АТВ
08.01.2026
12:35
Коментари:2
Посланик Народне скупштине Француске и члан групе "Патриота" Жан-Лин Лакапел изјавио је за АТВ да српски народ у БиХ трпи велику агресију и изразио чврсту подршку Републици Српској.
"Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију. Ви сте се одупријели свему томе. Дошао сам овдје да вас подржим и да вам кажем да наставите тим путем и останете на том правцу“, рекао је Лакапел, додајући да је недавно учествовао на округлом столу у Паризу поводом годишњице Дејтонског споразума.
На том скупу, Лакапел је говорио о положају Републике Српске, коју сматра веома угроженом, углавном због кршења права и утицаја међународних фактора.
Градови и општине
Укинуто ванредно стање у Фочи
"Тамо смо разговарали о положају Републике Српске и оно што сам констатовао јесте да је она крхка и угрожена кршењем различитих права. Између осталог, од стране Кристијана Шмита, који није легитимно изабран и нема право да мијења законе или утиче на било шта“, нагласио је Лакапел, додајући да је скандалозно што је предсједник СНСД-а Милорад Додик осуђен због непоштовања одлука човјека који уопште није легитимно изабран и додао:
Свијет
Сијарто: Мађарска ће гласати против споразума са Меркосуром
"Европа сама пролази кроз кризу, али мора да се одговорно понаша према Републици Српској и српском народу. Постоје они који показују пријатељски однос према Србима,а то је наша група Патриота“, одао је он.
Лакапел је изразио своју личну радост што се поново налази у Бањалуци, истичући да је ово његов други долазак и да је већ имао прилику да разговара са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, у фебруару 2024. године.
"Ово је мој други долазак овдје, био сам већ у фебруару 2024. године и тада сам имао прилику да разговарам са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком. Данас, по први пут, прослављам и ваш национални празник", рекао је Лакапел.
Република Српска
1 ч4
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч6
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму