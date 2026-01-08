Укинуто ванредно стање у Фочи

Извор:
Водостаји ријека на подручју Фоче су се стабилизовали и више не пријети опасност од полава, због чега је локална управа укинула ванредну ситуацију у овој општини.
Боље је и стање на електромрежи, мада има још увијек подручја без електричне енергије.
Начелник општине Милан Вукадиновић истиче да је највећи проблем ријешен када је, уз коородинацију Владе Републике Српске и Републичке управе Цивилне заштите, Хидроелектрана "Мратиње" на Пиви у Црној Гори прије двије ноћи искључила агрегате, чиме је спријечен плавни талас.
- Водостаји су у опадању, одахнули смо што се тиче опасности од поплава. Успјели смо да из ове ситуације изађемо на добар и адекватан начин и остаје да и даље пратимо не само водостаје, већ и стање на електромрежи и путевима - рекао је Вукадиновић.
Он је навео да је стање електромреже данас доста повољније, те да је фочанска радна јединица "Електродистрибуције" Пале добила испомоћ.
- Око 40 радника електродистрибутивних предузећа је на терену и очекујемо до краја дана да ће доста више потрошача имати електричну енергију. Све наше службе, од путних служби, Полицијске управе до комуналних предузећа су на терену, имамо доста пријава штета од бујичних вода и потока, све то санирамо колико можемо - рекао је Вукадиновић.
Руководилац теренске јединице "Електродистрибуције" у Фочи Миленко Пљеваљчић каже да је ситуација много боља и да је већина приградских мјесних заједница добило електричну енергију.
Под напоном су, како је навео, Миљевина, Драгочава, Слатина, Тјентиште.
- Тренутно најкритичија подручја су Заваит, Челебићи и Козја Лука. Данас смо добили испомоћ из осталих електродистрибутивних предузећа и покрили смо већину далековода радницима, тако да очекујемо до краја дана да ће већина подручја имати уредну испоруку електричне енергије - навео је Пљеваљчић.
Кад је ријеч о води из градског водовода, у предузећу "Извор" наводе да се чекају резултати анализе, који ће показати да ли је вода исправна за пиће.
У Фочи је прошле ноћи пало десетак центиметара снијега и све расположиве путне и комуналне службе ангажоване су на чишћењу локалних путева, градских саобраћајница и тротоара.
