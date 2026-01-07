Logo
Божић у Херцеговини: Пјесма, обичаји и породица на окупу

АТВ

07.01.2026

19:22

0

Пјесма се орила и овога Божићног јутра широм Херцеговини. Ови стасити момци кренули су да прославе најрадоснији хришћански празник.

Домаћини им спрема цицвару. Традиционално херцеговачко јело, којим се прекида Божићни пост.

"Колико воде толико и кајмака. Литар воде кило кајмака. Код нас тренутно су три врсте кајмака, из касе, млади и кајмак из мјешине. Када све то сјединимо чекамо да проври постепено додајемо брашно, како би добили компактну смјесу, како би цицвара добила свој облик и укус", каже Дејан Тарана из Кочеле код Требиња.

Са првим гостом у дом долази и благослов. Полазник пали бадњак и здравицом уноси жеље за здравље, мир и напредак током читаве године.

И док се обичаји поштују и преносе с кољена на кољено, највреднија радост Божића остаје породица на окупу.

И сваки крај Херцеговачког крша има неке своје Божићне обичаје, које љубоморно чувају. Али једно је код свих заједничко, што се пјесмом почне, пјесмом се ваља и завршити.

Божић

Hercegovina

