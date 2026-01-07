Грађани Бијељине поново без гријања

Извор:
СРНА
07.01.2026
12:40
Коментари:1
Грађани Бијељине поново су без гријања, а оправдања од почетка сезоне, у којој гријања чешће нема него што га има су кварови, недостатак угља или његов лош квалитет.
Из Градске топлане су на Божић обавијестили кориснике да је узрок лошег гријања квар на котлу чија је поправка у току.
У претходним данима испорука топлотне енергије је била лошија, кажу, због недостатка угља.
