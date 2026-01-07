Logo
Грађани Бијељине поново без гријања

СРНА

07.01.2026

12:40

1
Грађани Бијељине поново без гријања
Фото: АТВ

Грађани Бијељине поново су без гријања, а оправдања од почетка сезоне, у којој гријања чешће нема него што га има су кварови, недостатак угља или његов лош квалитет.

Из Градске топлане су на Божић обавијестили кориснике да је узрок лошег гријања квар на котлу чија је поправка у току.

У претходним данима испорука топлотне енергије је била лошија, кажу, због недостатка угља.

митрополит бањалучки Јефрем

Друштво

Митрополит Јефрем: Христово рођење у тијелу треба да донесе мир

У саопштењу из Топлане изражавају наду да ће квар бити отклоњен у току сутрашњег дана.

Бијељина

grijanje

